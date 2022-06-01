أخبار برشلونة: تشيلسي يريد ديست .. واهتمام بضم بن يدر

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 1 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022:

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن نادي تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست الظهير الأيمن لنادي برشلونة.

برشلونة يفكر بالفعل في بيع ديست، خاصة بعد الشكوى من أدائه خلال الموسم الحالي، على الرغم من أن التقارير تؤكد رغبة الأمريكي في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

ومع رغبة برشلونة في التوقيع مع ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا، فإن تشيلسي قد يفكر في عرض أحدهما على النادي الكتالوني مقابل التعاقد مع ديست.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيكون عليه التفوق على أتلتيكو مدريد في صراع التعاقد مع كارلوس سولير نجم وسط نادي فالنسيا.

التقرير كشف أن سولير يثير اهتمام أتلتيكو مدريد بشدة، ونادي العاصمة الإسبانية سيتحرك لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد سولير أحد أهداف برشلونة لتدعيم الوسط، وسيكون عليه التحرك سريعًا إذا ما أراد التعاقد معه، في ظل رغبة فالنسيا في حصد 20 مليون يورو للتخلي عنه.

صحيفة "Fichajes" أكدت أن برشلونة قد تلقى أنباءً جيدة في سعيه للتعاقد مع الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.

الصحفية كشفت أن دي ليخت يماطل في تجديد عقده مع يوفنتوس، وهو ما أحيا آمال برشلونة في التعاقد معه.

ومع مماطلة دي ليخت في توقيع عقد جديد، فإن يوفنتوس قد يضطر إلى بيع الهولندي الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن برشلونة يراقب وضع الفرنسي وسام بن يدر مهاجم نادي موناكو.

بن يدر جذب اهتمام برشلونة خلال الفترة الماضية، ومن المحتمل أن يتحرك النادي الكتالوني لمحاولة ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المرجح أن يرحل بن يدر عن موناكو في الصيف، في ظل رغبته في تغيير الأجواء.