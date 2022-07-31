أخبار برشلونة: تشيلسي يتحرك لخطف دي يونج .. وأومتيتي إلى اليونان

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 31 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 31 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد دخل إلى سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، لينافس مانشستر يونايتد على اللاعب.

التقرير أكد أن تود بولي رئيس تشيلسي قد عقد اجتماعًا مع جوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق من يوليو الجاري.

الاتفاق أسفر عن التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا إلى برشلونة في حالة السماح بتفاوض تشيلسي مباشرة مع دي يونج لإقناعه بالانتقال إلى "ستامفورد بريدج".

حصل نادي سيلتا فيجو رسميًا على خدمات أوسكار مينجيزا مدافع برشلونة، بعد أن تكللت المفاوضات بين الطرفين بالنجاح.

وأصدر سيلتا فيجو بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للكشف عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع برشلونة على انتقال مدافعه.

أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر سيتي لم يعرض على برشلونة فرصة التوقيع مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط الفريق مقابل 80 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشددت الصحيفة على أن مصادر من داخل مانشستر سيتي نفت بشكل قاطع التحرك للتخلص من البرتغالي الدولي، أو عرضه من الأساس على برشلونة.

ويرى برشلونة أن سيلفا سيكون اللاعب المناسب لتعزيز وسط الملعب، في حالة رحيل فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن نادي أولمبياكوس اليوناني قد عقد محادثات مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وأصبح النادي اليوناني أحدث المهتمين بالحصول على خدمات أومتيتي، خاصة وأنه خرج بالكامل من خطط برشلونة.