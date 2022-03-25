أخبار برشلونة: تشافي يصمم على ضم صلاح وخطة للتعاقد مع مبابي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 25 مارس 2022:

تشافي يتمسك بضم صلاح إلى برشلونة

برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع مبابي

غموض حول مستقبل تراوري مع برشلونة

برشلونة يزاحم كبار أوروبا على ضم نجم ليدز يونايتد

تشافي يتمسك بضم صلاح إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، من أشد المعجبين بمحمد صلاح، لاعب ليفربول ويستهدف التعاقد معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن تشافي، يرى أن صلاح سيكون حلًا مناسبًا للفريق، وسيكون البديل الأمثل إن فشل التعاقد مع إرلينج هالاند في الصيف القادم.

برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع مبابي

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة يخطط للانضمام إلى سباق التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الصيف المقبل في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الباريسي، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن وضع برشلونة المادي يسمح له بالتعاقد معه مبابي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب لم يغلق الباب في وجهة برشلونة ولكنه سيقرر قراره النهائي بشأن مستقبله، في نهاية الموسم الحالي.

غموض حول مستقبل تراوري مع برشلونة

أكدت تقارير صحفية، أن مستقبل أداما تراوري، لاعب برشلونة المعار من وولفرهامبتون، مازال غامضًا ولم يتم تحديده حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة حتى الآن لا يفكر في تفعيل بند الشراء الموجود في عقد أداما، خاصة إن استمر عثمان ديمبيلي مع الفريق وجدد عقده.

برشلونة يزاحم كبار أوروبا على ضم نجم ليدز يونايتد

أكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن إدارة برشلونة دخلت سباق التعاقد مع رافينيا، لاعب ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، فهناك أيضًا ليفربول، مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ مهتمون بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.