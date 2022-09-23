أخبار برشلونة: تحديد خليفة بوسكيتس والكشف عن الشرط الجزائي لديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 23 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022:

بحسب Fichajes، فإن نادي آرسنال يبحث عن تدعيم في خط الوسط في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ويأتي الكرواتي لوفرو ماير على رأس اهتمامات الجانرز.

نجم نادي رين مطلوب في أكثر من نادٍ في أوروبا، وعلى رأسهم طرفي الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

بدأ برشلونة في الأيام الأخيرة البحث عن بديل لنجم الوسط سيرجيو بوسكيتس، والذي تبقى أقل من عام على انتهاء عقده مع الكتلان، ومتوقع رحيله مع نهاية الموسم بعد تقدمه في العمر.

صحيفة سبورت الكتالونية أن البلاوجرانا يرى في مارتين زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد خليفة محتمل، ورغم أن عقده يمتد حتى 2025، إلا أن الشرط الجزائي لا يتجاوز 60 مليون يورو.

من المقرر أن يعزز برشلونة فريقه بشكل أكبر في صيف 2023 ويحرص على التعاقد مع مدافع أتلتيك بيلباو إنييجو مارتينيز في صفقة انتقال حر، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

بحسب التقارير فإن هناك اتفاق شفهي بين اللاعب والفريق، ولا يتبقى إلا انتهاء عقده مع الفريق الباسكي لإتمام الصفقة.

كشفت صحيفة ليكيب عن تفاصيل عقد عثمان ديمبيلي الجديد مع برشلونة.

لم يتلق النجم الفرنسي أي مكافأة توقيع عند التجديد، لكن الجانبين اتفقا على وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو فقط صالح بدايةً من الصيف المقبل.

إذا تم تفعيل هذا البند، فسيذهب نصف المبلغ إلى ديمبيلي كوسيلة لتأجيل الدفع دون التأثير على الوضع المالي الحالي للنادي.