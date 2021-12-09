أخبار برشلونة: بشكتاش يريد إعادة بيانيتش.. ومراقبة لمهاجم أياكس

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نادي بشكتاش التركي يرغب في قطع إعارة البوسني ميراليم بيانيتش، وإعادته من جديد إلى برشلونة.

النادي التركي يشعر بالإحباط من حالة بيانيتش الفنية والبدنية، وعدم قدرته على التأقلم مع الفريق.

ويشعر بشكتاش أن مستوى أداء بيانيتش قد انخفض بعد بداية إيجابية للموسم، لكن برشلونة لا يرى الآن فائدة تذكر من استعادة الدولي البوسني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يريد التعاقد مع سيباستيان هالير مهاجم أياكس الهولندي خلال يناير المقبل.

وأفاد الموقع أن تألق هالير مع أياكس في منافسات دوري أبطال أوروبا سيدفع برشلونة لمحاولة ضمه في يناير المقبل لتدعيم هجوم الفريق.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لتقديم 85 مليون يورو في محاولة لإقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات الهولندي فرينكي دي يونج.

ويفكر مانشستر يونايتد في استغلال التعثر المادي الذي يعيشه برشلونة من أجل إقناعه بالتخلي عن دي يونج، وتشير الصحيفة إلى أن عرض "الشياطين الحمر" قد يقنع النادي الكتالوني بإتمام الصفقة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب وضعية سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يفكر في تقديم عرض جاد للتعاقد مع الدولي الألماني في الصيف المقبل.

وأكدت أن جنابري يفكر حاليًا في أن يخوض تحديًا جديدًا في مسيرته، بعد سنوات من التألق مع النادي البافاري.