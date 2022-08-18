أخبار برشلونة: باريس ينضم لسباق التعاقد مع برناردو واهتمام بضم حكيمي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 18 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم برناردو

برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع أشرف حكيمي

ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

برشلونة يتابع لاعب ريال سوسييداد لتعزيز وسط ميدان الفريق

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم برناردو

ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان متمسك بإمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

اللاعب البرتغالي قالت التقارير إنه استقر على رفض اهتمام برشلونة والاستمرار مع بطل إنجلترا.

برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع أشرف حكيمي

كشف برنامج " إل شيرينجيتو" عن استهداف برشلونة للتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" إن برشلونة يفكر في اتخاذ خطوة مفاجئة لضم ظهير باريس لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي للسرقة أمام مركز تدريبات النادي.

بحسب تقرير صحيفة "سبورت" فإن ليفاندوفسكي توقف أمام بوابة ملعب التدريبات من أجل الجماهير التي انتظرت وصوله، واستغل شخصان هذه اللحظة لفتح باب الركاب في سيارة النجم البولندي وأخذ ساعة فاخرة كان يرتديها لاعب برشلونة على معصمه، وتقدر قيمة تلك الساعة بحوالي 75 ألف يورو.

برشلونة يتابع لاعب ريال سوسييداد لتعزيز وسط ميدان الفريق

أشارت تقارير صحفية، إلى اهتمام برشلونة، بالتعاقد مع مارتين زوبيمندي، لاعب ريال سوسييداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن تشافي هيرنانديز، استقر على زوبيمندي، ليكون خليفة سيرجيو بوسكيتس في وسط ميدان الفريق.