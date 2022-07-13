أخبار برشلونة: انضمام رافينيا .. وديمبيلي يجدد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 13 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022:

أعلن نادي برشلونة رسميًا ضم البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد بشكل نهائي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة.

ويعد هذا التدعيم الثالث لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، بعد إبرام صفقتي فرانك كيسييه من ميلان، وأندرياس كريستنسن من تشيلسي.

وسيوقع البرازيلي الدولي عقدًا مع برشلونة يبقيه في ملعب "كامب نو" حتى يونيو 2027. (طالع التفاصيل)

انتقل فرانشيسكو ترينكاو جناح نادي برشلونة رسميًا إلى نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة مع شرط شراء بقيمة عشرة ملايين يورو.

كما سيملك برشلونة خيار إعادة شراء ترينكاو، وهو الخيار الذي سيظل صالحًا لمدة ثلاث سنوات قادمة.

كما سيحتفظ برشلونة بقيمة 50% من قيمة بيع ترينكاو في المستقبل.

صحيفة "tyc Sports" الأرجنتينية أكدت أن برشلونة اقترب من حسم التعاقد مع الظهير الشاب رومان فيجا.

وحسب التقرير، فإن برشلونة اقترب من التوص إلى اتفاق مع نادي أرجنتينوس جونيورز للحصول على فيجا بصفقة إعارة مع خيار الشراء، للظهير البالغ من العمر 18 عامًا.

فجر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل أثناء الإعلان عن صفقة التعاقد مع رافينيا، حيث أكد أن "البلوجرانا" نجح في تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحينما سئل لابورتا عن توقيع برشلونة مع رافينيا، أجاب: "هذا الأسبوع سنقوم بتقديم رافينيا وديمبيلي" في إشارة إلى انتهاء الشد والجذب بشكل كامل بين برشلونة ولاعبه الفرنسي الذي لوح بالرحيل طيلة الفترة الماضية.

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة قد أدلى بتصريح غامض بعض الشيء يوم أمس حول ذات الملف قائلًا: "ها نحن ذا" دون تفسير هذا التصريح. (طالع التفاصيل)