أخبار برشلونة: "البلوجرانا" مهدد بفقدان كيسييه وكريستنسن مجانًا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 10 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022:

في ظل عدم قدرة برشلونة إلى الآن على تسجيل صفقاته الصيفية، يبدو مستقبل بعض هذه الأسماء في مهب الريح، ولكن البنود الموضوعة في عقود هؤلاء اللاعبين تضمن حقوقهم بالشكل المتاح.

أحد مظاهر هذه الضمانات هو بند مشترك ظهر في عقدي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه، تحدثت عنه شبكة "إي إس بي إن".

هذا البند يقضي بضمان رحيل اللاعبين مجانًا عن برشلونة إذا لم ينجح النادي الكتالوني في تسجيلهما قبل مباراة رايو فاييكانو الافتتاحية بالدوري الإسباني، والمقررة في الـ 13 من أغسطس الجاري. (طالع التفاصيل)

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي اقترب من إتمام التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد لم يستسلم بشكل كامل في سباق التعاقد مع دي يونج، إلا أن اللاعب سينتقل إلى "ستامفورد بريدج" من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ووصل تشيلسي إلى نقطة متقدمة في المفاوضات مع برشلونة من أجل دي يونج، حيث ينوي النادي اللندني دفع 80 مليون يورو لإتمام الصفقة.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن برشلونة وضع خطة محكمة لإتمام التعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي.

رومانو كشف أن برشلونة، وبمجرد تسجيل كل صفقاته الصيفية لدى رابطة الدوري الإسباني، سيتمم صفقة ألونسو.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن برشلونة تمكن من التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي على إتمام الصفقة، وأن اللاعب سيوقع عقدًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لعام إضافي.

أدلى البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي بتصريحات حول عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وأدلى برناردو سيلفا بتصريحات لشبكة "إي إس بي إن" حول مستقبله، خاصة وأن عقده يمتد حتى صيف 2025.

وعما إذا كان من الممكن أن يرحل عن بطل الدوري الإنجليزي، قال سيلفا: "لقد قلت مرارًا إنني سعيد هنا، ولكنني لا أملك أي فكرة عما سيحدث، علاقتي بالنادي أمينة للغاية، لقد تحدثت بشكل صريح معهم وهم يعرفون ما أريد، إذا بقيت سأكون سعيدًا وسأظل أحترم هذا النادي وأمنحه كل ما لدي، وإذا لم أبقَ فتلك هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث". (طالع التفاصيل)