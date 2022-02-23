أخبار برشلونة: اعتراف نيمار .. وتفاصيل عرض أثبيليكويتا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022:

كشف البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه "قام بكل شيء" من أجل العودة إلى برشلونة قبل انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار في صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لينهي مسيرة البرازيلي في برشلونة.

وقال نيمار في تصريحات إعلامية: "لقد حاولت العودة إلى برشلونة، قمت بكل شيء ممكن، لكن الأمر كان مستحيلًا".

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يراقب الثنائي فرانك كيسييه نجم ميلان الإيطالي، وريان جرافنبرخ نجم أياكس الهولندي في محاولة لتعزيز خط الوسط.

برشلونة يرى في جرافنبرخ بديلًا طويل الأمد لقائده سيرجيو بوسكيتس، لكن اللاعب الهولندي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونخ.

في حين يعد التعاقد مع كيسييه خطة محتملة، خاصة وأنه دخل الأشهر الأخيرة في عقده مع ميلان.

تؤكد صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي لا يمانع الانتقال إلى برشلونة.

عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق على تجديد العقد.

ديبالا ارتبط بالانتقال إلى توتنهام الإنجليزي أو إنتر الإيطالي، لكن برشلونة يعد الوجهة المفضلة بالنسبة إلى الأرجنتيني إذا ما رحل عن يوفنتوس.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تفاصيل العرض المقدم من برشلونة إلى سيزار أثبيليكويتا مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وحسب الصحيفة، فإن برشلونة قدم عقدًا لمدة عامين إلى أثبيليكويتا، في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن مع تشيلسي والذي ينتهي بنهاية الموسم.

برشلونة متلهف للحصول على خدمات أثبيليكويتا في صفقة انتقال حر، والعرض المقدم للمدافع الإسباني يتضمن خيار التجديد لموسم ثالث.