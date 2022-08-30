أخبار برشلونة: استبعاد التعاقد مع سيلفا .. وتحديد قيمة أوباميانج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

النسخة الإسبانية من "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ينتظر الأخبار المتعلقة بمستقبله، وأن مسألة بيعه إلى نادٍ آخر ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.

المعلومات الجديدة تؤكد أن برشلونة يطلب من تشيلسي الإنجليزي الحصول على 25 مليون يورو مقابل السماح برحيل الجابوني إلى "ستامفورد بريدج".

محطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية أكدت أن برشلونة لم يتوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ من أجل بيع الأمريكي سيرجينيو ديست قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وخرجت تقارير تفيد برغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الأمريكي الدولي، لكن لم يتوصل الناديان إلى اتفاق حتى الآن.

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أكد أن ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي رفض عرضًا للانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد، في ظل رغبته في الانتقال إلى برشلونة.

روميرو أكد أن ألونسو ينتظر تحركات برشلونة من أجل ضمه في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، وأن هدفه الأول حاليًا هو الانتقال إلى "كامب نو".

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة استبعد في الوقت الحالي فكرة التحرك من أجل التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

تراجع برشلونة يأتي في الوقت الذي أكد فيه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فكرة التخلي عن برناردو سيلفا في الوقت الحالي من فترة الانتقالات ليس منطقيًا، لأن البرتغالي لا يمكن تعويضه.