أخبار برشلونة: إحباط في ليفربول .. وآرسنال مهتم بضم توريس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 12 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022:

أكدت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية عن وجود حالة من الإحباط في أروقة نادي ليفربول، بعد اقتراب جافي من تجديد عقده مع برشلونة.

جافي، الذي يخوض الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، سيوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد في "كامب نو" خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد محاولات ليفربول إلى جانب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان للتعاقد معه.

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن الأمريكي سيرجينو ديست لاعب برشلونة المعار إلى ميلان الإيطالي كان أمام فرصة ذهبية للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد، إلا أن المفاوضات مع برشلونة لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف.

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي برشلونة قد دخل في صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي، على خدمات أندري سانتوس لاعب خط وسط نادي فاسكو دا جاما البرازيلي.

برشلونة يبحث عن بديل طويل الأمد لقائده سيرجيو بوسكيتس، ويرى في سانتوس البديل المثالي.

بينما يسعى باريس سان جيرمان لضم اللاعب من أجل ضمان جودة مشروعه على المدى المتوسط والطويل.

أكد موقع "Fichajes" الإسباني أن نادي آرسنال يستكشف إمكانية التعاقد مع فيران توريس جناح برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

توريس انضم إلى برشلونة في صيف 2021 قادمًا من مانشستر سيتي، لكنه يكافح من أجل اللعب بانتظام في "كامب نو".

التقرير أشار إلى أن آرسنال سيحاول التعاقد مع توريس في يناير، وأن تشافي لا يرى اللاعب كخيار طويل الأمد مع النادي.