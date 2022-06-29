أخبار برشلونة: اتفاق على صفقة دي يونج .. وتوتنهام يحذر لونجليه

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 29 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022:

أكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن مانشستر يونايتد تمكن من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة للحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط "البلوجرانا".

التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع 65 مليون يورو إلى برشلونة، كدفعة أولية للصفقة.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الإضافات الخاصة بالصفقة سيجعل برشلونة يحصل في المجمل على 80 مليون يورو كقيمة إجمالية للتخلي عن دي يونج.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لن يتحرك للتعاقد مع كارلوس سولير لاعب خط وسط نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن سولير لم يعد ضمن خطط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيبحث برشلونة عن خيارات أخرى في سوق الانتقالات لتدعيم خط الوسط، وعلى رأسها البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

أكدت صحيفة "سبورت" أن نادي فيورنتينا الإيطالي دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع "البلوجرانا".

وحسب التقرير، فإن فيورنتينا مهتم بالحصول على خدمات أومتيتي لتدعيم خط دفاعه خلال الصيف المقبل.

وسيحاول فيورنتينا استعارة أومتيتي من برشلونة، لكن راتب الفرنسي الدولي يمثل أزمة بالنسبة إلى النادي البنفسجي، خاصة وأنه يحصل على أربعة ملايين يورو سنويًا.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن نادي توتنهام الإنجليزي حذر الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة بشأن ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله.

وحسب التقرير، فإن توتنهام طالب المدافع الفرنسي باتخاذ القرار بشأن عرض "سبيرز" لضمه خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير.