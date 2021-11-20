أخبار الهلال اليوم | مفاجأة جارديم، وخطوة جميلة من النادي تجاه جماهيره الوفية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مفاجأة في اختيارات جارديم للمدافع الأيسر أمام بوهانج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن استقرار ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال على الدفع بناصر الدوسري في خانة الظهير الأيسر خلال مواجهة بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

الصحيفة أوضحت أن جارديم يريد استغلال الحالة الفنية والبدنية الجيدة والمستوى الممتاز الذي ظهر به اللاعب مؤخرًا مع الهلال والمنتخب السعودي في هذا المركز، خاصة في ظل عودة ياسر الشهراني من الإصابة حديثًا واحتمال عدم قدرته خوض اللقاء كاملًا.

الشهراني وحسب المصادر سيتواجد على دكة البدلاء خلال المباراة للدفع به في جزء منها، لكنه لن يبدأ أساسيًا وهو ما قد يُعد مفاجأة نظرًا لقيمة اللاعب الكبيرة في صفوف الزعيم.

الهلال يطرح تذاكر نهائي دوري الأبطال، وخطوة جميلة تجاه الجماهير الوفية

يطرح الهلال اليوم تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج الكوري الجنوبي، والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم على استاد الملك فهد الدولي.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

المنصة الذهبية 6500 ريال سعودي

المنصة الفضية 3500 ريال سعودي

درجة البريميوم 700 ريال سعودي

واجهة الملعب 200 ريال سعودي

الدرجة الموحدة والعائلات 65 ريال سعودي

الإدارة الهلالية قامت بخطوة جميلة تجاه الجماهير الوفية التي حضرت مباراة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي من الملعب، إذ منحتها حق الأولوية في شراء التذاكر لكن بشرط تذكرتين لكل شخص وأن تكون من الدرجة الموحدة.

البليهي يغيب عن المران، و3 طرق للوصول لمرمى بوهانج

غاب المدافع السعودي علي البليهي عن مران الهلال يوم أمس بسبب إصابته في العضلة الضامة، علمًا بأن اللاعب خارج نهائي دوري أبطال آسيا للإيقاف.

مران الفريق تحت قيادة جارديم تضمن التدريب على 3 طرق فعالة للوصول لمرمى بوهانج الكوري الجنوبي، إذ ركز على كيفية الاستفادة من التمريرات العرضية، بجانب استغلال الركلات الثابتة، وأخيرًا التسديد من بعيد على المرمى.

الهلال سيواجه بوهانج في استاد الملك فهد الدولي يوم الثلاثاء القادم.

استثناء "مؤجلات" الدوري السعودي من أحد شروط طلب حكام أجانب

الهلال سيستفيد من ذلك الاستثناء إن أراد طلب حكام أجانب لمبارياته المؤجلة. من هنا