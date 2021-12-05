أخبار الهلال اليوم | عرض لمهاجم الأهلي والرد يصل فورًا، وتجديد عقود الثلاثي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 ديسمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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غياب فييتو وبيريرا عن تدريبات الهلال

غاب الثنائي ماتيوس بيريرا ولوسيانو فييتو عن تدريبات الهلال الجماعية مساء أمس، وقد أوضح حساب النادي الرسمي على تويتر أن غياب اللاعبين جاء بإذن من المدرب ليوناردو جارديم.

وأشار تويتر الهلال إلى أن المدرب البرتغالي منح فييتو راحة من المراح بسبب قدوم مولوديه الجديدين "توأم"، فيما سمح لبيريرا بعدم الحضور بعد خلع سنه عند طبيب الأسنان.

بطل آسيا يستعد حاليًا لمواجهة الفيحاء في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي ستُقام يوم 10 ديسمبر الجاري، وبعدها اللقاء الكبير أمام النصر في ديربي الرياض.

الهلال يطلب محمد شريف والأهلي يرفض

كشف الإعلامي المصري سيف زاهر عن اهتمام الهلال التعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر لدعم هجوم الفريق في الفترة القادمة.

وأوضح أن مسؤولي بطل آسيا طلبوا التعاقد مع هداف الدوري المصري للموسم الماضي على سبيل الإعارة لكن نظرائهم في الأهلي رفضوا تمامًا بحجة حاجة الفريق له ورفض المدرب بيتسو موسيماني التخلي عنه.

برنامج بدني خاص لجوميس

فرض المدرب ليوناردو جارديم برنامجًا بدنيًا خاصًا على المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس لتعويض نقص اللياقة البدنية الذي تعرض له خلال فترة الإجازة الماضية.

المدرب البرتغالي يسعى لإعداد اللاعب فنيًا وبدنيًا لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي يوم الجمعة القادم.

الهلال يسعى لتجديد عقود الثلاثي السعودي

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الهلال تسعى لتجديد عقود الثلاثي السعودي، سالم الدوسري ومحمد البريك ومحمد كنو، خاصة أنهم من عناصر الفريق الأساسية.

موقع كوورة السعودي أوضح أن الهلال سيُقدم عروضه الرسمية لتجديد عقود اللاعبين الثلاثة قبل خوض كأس العالم للأندية في فبراير القادم للحفاظ على استقرار الفريق قبل هذا الموعد المهم.

"لتلك الأسباب .. الاتحاد أفضل الفرق السعودية خارجيًا، بعده النصر ثم الهلال"

رأي غريب من ناقد رياضي حول الفرق السعودية الأفضل في آسيا.

"جارديم لم يُقنع مع الهلال، له ميزة واحدة ورحيله قريب"



ناقد رياضي يتحدث عن مسيرة جارديم مع الهلال.

