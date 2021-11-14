أخبار الهلال اليوم | طفل يُبعد جوميس عن المران، وسياسة جارديم مع جانج

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

جارديم يتبع سياسة "الصبر" مع جانج هيون سو

يحرص الجميع في الهلال على تجهيز المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو لمواجهة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز، خاصة أن له ثقله في الخط الخلفي كما ظهر في المباريات الأخيرة التي غاب عنها في الدوري السعودي.

المدرب ليوناردو جارديم يتبع سياسة الصبر مع إصابة اللاعب، إذ اتفق مع الجهاز الطبي على عدم انخراطه في التدريبات الجماعية كاملة، بل إشراكه لوقت بسيط في المران حتى يتعافى تمامًا ولتفادي أي تعقيدات قد تظهر في الأفق.

جانج كان قد أصيب بتمزق عضلي خلال مباراة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الطفل الثالث يُبعد جوميس عن مران الهلال

غاب الفرنسي بافيتمبي جوميس عن مران الهلال يوم أمس السبت بإذن من الجهاز الفني بقيادة ليوناردو جارديم.

السبب في ذلك قدوم الطفل الثالث في عائلة المهاجم الفذ، وقد احتفل الجمهور الهلالي والسعودي عامة بتلك المناسبة خاصة أن جوميس يتمتع بعلاقات رائعة مع الشعب السعودي.

فيصل زيد: لا علاقة للأهلي باحتجاج الهلال على مشاركة النقاز

قال الناقد الرياضي فيصل زيد الذي شغل سابقًا منصب مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي أن لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبة بالحديث مع لجنة الاحتراف حول تسجيل التونسي حمدي النقاز في قائمة الأهلي المحلية.

وأوضح أن النادي الأهلي لا علاقة له باحتجاج الهلال على مشاركة النقاز، إذ كتب عبر تويتر "على اللجنة المختصة في موضوع النقاز التواصل مع لجنة الاحتراف إذا كان هناك أي استفسار عن أهلية مشاركته".

أضاف "الأهلي ليس طرفًا في الموضوع بما أنه تم تسجيل اللاعب في نظام TMS والذي يكفل حق الأهلي نظاميًا".

متى تبدأ سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي؟

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