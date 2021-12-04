أخبار النصر اليوم | تطورات حالة المصابين، وسبب تأخر المدرب الجديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 ديسمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ماشاريبوف يعود لتدريبات النصر الجماعية

تعافى جلال الدين ماشاريبوف جناح النصر تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن اللعب في المباريات الأخيرة، وقد شارك في جزء من تدريب الأمس الجماعي مع زملائه.

ومن المتوقع أن يُشارك ماشاريبوف في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال اليومين القادمين، ليُصبح جاهزًا لدعم فريقه خلال مواجهة الطائي في الـ10 من ديسمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في حائل ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

عسيري خارج مباراة النصر والطائي

تتواصل أزمة عبد الفتاح عسيري جناح النصر مع الإصابات، إذ كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري السعودي ويبدو أنه لن يلحق المباراة القادمة أمام الطائي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب لم يستطع المشاركة في التدريبات الجماعية يوم أمس، ويعمل الجهازان الفني والطبي على تجهيزه ليكون متواجدًا في مواجهة ديربي الرياض أمام الهلال يوم 16 ديسمبر الجاري.

العنزي: لهذا تأخر تعاقد النصر مع مدربه الجديد

نفى الناقد الرياضي محمد العنزي تمامًا وجود أي فرصة للبرازيلي أنجوس لتدريب النصر، مشيرًا إلى أن هذا كلام لا يُصدقه عاقل وأن مصدره هم "هوامير" مشجعي الفريق في تويتر.

وأضاف حول سبب التأخر في الإعلان عن المدرب الجديد "التأخر مُضر بالنصر ولست معه بالطبع، لكن حين نعلم السبب نُقدر الأمر، والسبب هو رغبة الإدارة في عدم تكرار خطأ بيدرو إيمانويل والتعاقد مع مدرب يُلبي طموحات الفريق ويستمر معه للموسم القادم، هم ينتظرون رد من أحد المدربين الكبار".

مغرد | لماذا #النصر إلى الآن بدون مدرب ؟

محمد العنزي : أنجوس لن يأتي إلى النصر “ إشاعة لإثارة البلبلة” .. و صحيح أن الإدارة تأخرت لأنهم ينتظرون رد مدرب معين .. ولا أحد يملك قرار إقالة مسلي آل معمر إلا مسلي آل معمر ويجب دعمه ..



#ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/ePURxZmYbE — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 3, 2021

المقارنة بين سامي الجابر وماجد عبد الله لا تتوقف في السعودية، هذه المرة رأي من ناقد رياضي يُشجع الاتحاد.

أحد النقاد الرياضيين يُوضح 3 أسباب لفشل النصر في مفاوضاته مع المدربين.