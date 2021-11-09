أخبار النصر اليوم | بيتي يرفض الإجازة، وطلب خاص من بيدرو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيتي يرفض الإجازة

رفض جونزالو مارتينيز "بيتي" التمتع بالإجازة التي حصل عليها لاعبو النصر عقب المباراة الأخيرة أمام الشباب في الدوري السعودي، واستغلالًا لفترة التوقف الدولي.

اللاعب الأرجنتيني واصل تدريباته البدنية والفنية ضمن برنامجه التأهيلي في النادي، إذ يسعى ليكون جاهزًا تمامًا للانخراط في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن.

يُشار إلى أن بيتي أجرى جراحة في ركبته في إبريل الماضي، ولم يلعب مع النصر أي دقيقة هذا الموسم.

بيدرو يطلب تجهيز المصابين، واجتماع يجمعه مع الإدارة

طلب بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر من الجهاز الطبي إعداد المصابين في أسرع وقت ليكونوا جاهزين لمساعدة الفريق عقب استئناف الدوري السعودي، كما طلب تقريبًا مفصلًا حول حالة بيتي مارتينيز ومدى جاهزيته للانخراط في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، تُخطط الإدارة لعقد اجتماع مع المدرب البرتغالي خلال الأيام القليلة القادمة للحديث معه عن تراجع الأداء والنتائج وأفضل الحلول للخروج من تلك الأزمة التي تعصف بالفريق منذ خروجه من دوري أبطال آسيا.

خالد القحطاني: النصر لم يتعثر بسبب نقص اللاعبين

قال الناقد الرياضي خالد القحطاني أن النصر لم يتعثر في مبارياته الخمسة ضمن الدوري السعودي بسبب نقص اللاعبين، بل لأسباب أخرى أبرزها افتقاد النادي لحارس مرمى جيد بدلًا من وليد عبد الله، وظهير أيسر أفضل من فونيس موري المعروف بعنفه وحصوله على الكثير من البطاقات.

مضيفًا "النصر كان سيتعثر في تلك المباريات الخمسة، خاصة أمام الفيصلي والفيحاء،حتى لو كانت صفوفه كاملة، الفريق لديه وفرة كبيرة وعظيمة في العناصر الهجومية سواء من المحليين أو الأجانب، ولديه في نفس الوقت شُح كبير في العناصر الدفاعية الجيدة، خاصة حارس المرمى والظهير الأيسر وحتى قلب الدفاع".

أتم "إدارة النصر كانت ترى هذه الأمور جيدًا، لكنها لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة، النصر لو أحسن الإنفاق والاختيار في العناصر الأجنبية لكان أفضل وأقوى كثيرًا".

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