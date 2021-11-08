أخبار النصر اليوم | الصقور يُحدد المشاكل، ومادو يُحير الجهاز الطبي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الصقور يُحدد مشاكل النصر

حدد المدرب السعودي حمد الصقور مشاكل فريقه السابق "النصر"، مؤكدًا أن أبرزها حاجة الفريق إلى قائد يُحفز اللاعبين داخل وخارج الملعب.

ولم ينف الصقور وجود مشاكل إدارية واضحة في الفريق، إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "الفريق يلعب دون روح معنوية، لا يوجد حماس ودافع للفوز سواءً من قبل اللاعبين أو من يحفزهم من خارج الملعب".

وأضاف "المشكلة في الجهاز الإداري واضحة للعيان، ويجب أن يطالها التصحيح حتى تكتمل المنظومة النصراوية".

وطالب المدافع السابق أن يُمنح المدرب بيدرو إيمانويل الوقت الكافي مع الفريق، كما أشار إلى ضرورة التعاقد مع حارس مرمى وظهير أيسر خلال الانتقالات الشتوية وإعداد المهاجم عبد الرزاق حمدالله جيدًا للمرحلة القادمة.

الغنام وتاليسكا الأكثر لعبًا مع النصر في الدوري

أشارت إحصائية خاصة بعدد دقائق اللعب للاعبي النصر هذا الموسم في الدوري السعودي تفوق الثنائي سلطان الغنام وأندرسون تاليسكا على الجميع.

اللاعبان شاركا في جميع مباريات النصر الـ9 في الدوري السعودي، وقد خاض الغنام 808 دقيقة متفوقًا بـ11 دقيقة على زميله البرازيلي، والمثير أن الثنائي بصم على 50% من أهداف الفريق.

الغنام استطاع إحراز هدف وحيد فيما نجح تاليسكا في تسجيل 5 أهداف وصناعة واحد، علمًا أن الفريق الأصفر سجل حتى الآن 14 هدفًا في البطولة.

مباراة ودية أمام الاتفاق، ومادو يُحير الجهاز الطبي

أتم النصر اتفاقه مع الاتفاق على خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي وتحديدًا يوم 14 نوفمبر الجاري، وسيُقام اللقاء في الدمام.

من جانب آخر، منح المدير الفني بيدرو إيمانويل المهاجم عبد الفتاح آدم عددًا من التدريبات الخاصة ليُجريها لوحده خلال فترة التوقف الدولي، بهدف إعداده للعودة إلى اللعب عقب استئناف الدوري السعودي.

ولم يحسم الجهاز الطبي في النصر حتى الآن موقف عبد الله مادو الذي يُعاني من آلام في عضلات البطن، إذ لم يُقرر الطبيب بعد إن كان سيُخضع المدافع السعودي لجراحة أم يكتفي بتدريبات لتقوية العضلات.

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