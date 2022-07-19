أخبار الدوري السعودي: ميشايل يطلب الرحيل .. وجارسيا يتخلى عن 25 لاعبًا

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022:

كشفت قناة 24 الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية، بعد أن أكدت أن البرازيلي ميشايل يرغب في الرحيل عن الهلال.

وانضم ميشايل إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولعب دورًا محوريًا في تتويج "الزعيم" بلقب الدوري السعودي للمحترفين على حساب الاتحاد.

وأفادت القناة عبر مصادر برنامج الحصاد الرياضي أن الإدارة الهلالية لا تُمانع تلبية رغبة ميشايل لكن بشرط وصول عرض مالي مغرٍ، علمًا أن اللاعب ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى بلاده.

المصادر الصحفية البرازيلية تتحدث في الأسبوعين الأخيرين عن رغبة ميشايل في العودة إلى بلاده لعدم انسجامه مع الأجواء العربية في السعودية، وقد ارتبط بنادي بوتافوجو. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي القادسية تعزيز صفوفه بصفقتين جديدتين، بعد التعاقد مع حارس المرمى عبد الرحمن الشمري، قادمًا من النصر، واللاعب حسن الحربي.

ويعد الشمري واحدًا من بين الحراس المميزين في كرة القدم السعودية، حيث تألق خلال مواجهة منتخب السعودي الأولمبي ضد أستراليا في بطولة كأس آسيا للشباب.

حسب موقع "lance" البرازيلي، فإن ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال يواصل الضغط على إدارة "الزعيم" من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بيريرا انضم إلى الهلال قادمًا من وست بروميتش في أغسطس 2021، في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو.

الموقع البرازيلي أكد أن بيريرا قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي بوتافوجو البرازيلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف المصدر ذاته أن اللاعب وافق على تخفيض راتبه بشكل كبير من أجل الانتقال إلى بوتافوجو.

واستبعد الموقع انتقال بيريرا إلى بوتافوجو في نهاية المطاف، بالنظر إلى رغبة الهلال في الحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن البرازيلي، وهو الأمر الصعب على النادي.

أعلن عبد العزيز البيشي نجم هجوم نادي الاتحاد عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات".

الجناح الدولي السعودي أوضح أن هدف الجراحة كان تنظيف الغضروف، وقد أكد نجاحها وتوجه بالشكر للطبيب المعالج له، ولإدارة الاتحاد على الوقوف بجانبه.

ولم يُعلن الاتحاد بشكل رسمي عن الجراحة أو مدة غياب اللاعب، لكن فيصل الشريف الصحفي في صحيفة الرياضية أوضح أن البيشي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا مما سيجعله خارج المعسكر الإعدادي الخارجي للعميد استعدادًا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كشف نادي الطائي صباح الثلاثاء عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية، والتي تمنحه الحق في تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء حصول الطائي على شهادة الكفاءة المالية بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022.

وتمكن الطائي من سداد الالتزامات المطلوبة منه، والتي كانت تقترب من تسعة ملايين ريال، قبل الموعد النهائي المحدد للوفاء بها.

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر، قرر التخلي عن 25 لاعبًا من الفريق، لن يكون لهم دور مع "العالمي" في الموسم المقبل.

النصر سيُقيم معسكره الإعدادي الخارجي للموسم الجديد في مدينة ماربيا الإسبانية، وقد أبلغ جارسيا الإدارة باستبعاد 25 لاعبًا منه لن يكونوا معه في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تُبلغ الإدارة النصراوية أولئك اللاعبين الذين استبعدوا من المعسكر الخارجي اليوم الثلاثاء بالقرار، ليبدأ كل منهم في تقييم وضعه وخياراته واتخاذ القرار المناسب حول مستقبله.

يُشار إلى أن معظم تلك المجموعة من اللاعبين تنتمي للشباب أو المعارين، لكن الحديث يدور عن رفض جارسيا تواجد بيتي مارتينيز وفينسنت أبو بكر في النصر الموسم القادم. (طالع التفاصيل)