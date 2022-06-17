أخبار الدوري السعودي: مدافع ليون مطلوب في الاتحاد والشباب يريد كودجو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 17 يونيو 2022:

مدافع ليون على رادار الاتحاد بناء على طلب كونترا



الشباب يسعى لخطف لابا كودجو من العين



الخزري يرفض عرضًا كبيرًا من النصر



منافسة ثنائية على ضم جمال بلعمري

مدافع ليون على رادار الاتحاد بناء على طلب كونترا

طلب المدرب الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من إدارة ناديه التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون ديناير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع " estadiodeportivo" فإن كونترا، يريد تدعيم دفاع الفريق بالتعاقد مع ديناير، خاصة أن دفاع العميد عانى بشكل واضح بعد إصابة أحمد حجازي.

الشباب يسعى لخطف لابا كودجو من العين

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، تسعى لتقديم عرضًا كبيرًا لنادي العين للتعاقد مع مهاجم الفريق لابا كودجو.

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية على أن إدارة الشباب قامت بتقديم عرضًا رسميًا وصل إلى 5 ملايين يورو، للفريق الإماراتي من أجل ضم المهاجم التوجولي في فترة الانتقالات الصيفية.

الخزري يرفض عرضًا كبيرًا من النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، رفض وهبي الخزري، لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، عرضًا كبيرًا من نادي نصر، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن النجم التونسي رفض عرضًا من النصر يصل إلى 15 مليون ريال في الموسم، للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي، بنهاية الشهر الجاري.

منافسة ثنائية على ضم جمال بلعمري

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من ناديين سعوديين، بالتعاقد مع جمال بلعمري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن هناك منافسة ثنائية من أندية الدوري السعودي على ضم بلعمري، الذي يفاضل بين العروض المقدمة له لاختيار أحدها.