أخبار الدوري السعودي: مدافع الزمالك مطلوب في الاتفاق والنصر مهتم بكافاني

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 16 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 16 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 16 يوليو 2022:

كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع الزمالك

الطائي يعلن التعاقد مع جي مبينزا

النصر مهتم بالتعاقد مع كافاني

القادسية يتعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلي المصري

اهتمام إماراتي بالتعاقد مع بيتي مارتينيز

كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع الزمالك

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الاتفاق، في التعاقد مع أحد مدافعي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "في الجول" فإن كارتيرون، أخبر إدارة ناديه بالتعاقد مع محمود علاء، مدافع الزمالك في الصيف الحالي.

الطائي يعلن التعاقد مع جي مبينزا

أعلن نادي الطائي، تعاقده رسميًا مع جي مبينزا، لاعب الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يُوضح النادي الذي يقوده المدرب لويس سييرا أيًا من تفاصيل التعاقد، سواء مدة العقد أو المعلومات المالية المتعلقة به، قبل أن ينشر تصريح لرئيسه تركي الضبعان يكشف خلاله أن العقد سيستمر لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

النصر مهتم بالتعاقد مع كافاني

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي النصر، في التعاقد مع إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "كووورة" فإن إدارة النصر تواصلت بالفعل مع والتر جوليلموني وكيل كافاني لاستطلاع رأي اللاعب بشأن إمكانية لعبه في الدوري السعودي.

القادسية يتعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري، رحيل لاعبه والتر بواليا، إلى صفوف القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكره بيان الشياطين الحمر، فإن بواليا، سينضم إلى صفوف القادسية، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع.

اهتمام إماراتي بالتعاقد مع بيتي مارتينيز

قناة "تي واي سبورتس" الأرجنتينية أكدت اهتمام نادي الوصل الإماراتي جديًا بالحصول على خدمات بيتي مارتينيز الموسم القادم، وذلك بطلب مباشر من المدرب الجديد خوان بيتزي.

وبحسب القناة الأرجنتينية، فإن العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو الراتب المرتفع الذي يتقاضاه صاحب الـ28 عامًا في الرياض، حيث يحصل تقريبًا على 3.5 مليون دولار سنويًا.