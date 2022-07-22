أخبار الدوري السعودي: لاعب النصر يقترب من الرحيل وصراع على ضم عبد الرحمن غريب

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 22 يوليو 2022:

مدافع النصر يقترب من الرحيل

منافسة ثلاثية على ضم عبد الرحمن غريب

الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدافع الفيصلي

الوحدة يرفض عرض النصر للتعاقد مع أنسيلمو

بوتافوجو يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم بيريرا

مدافع النصر يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب لاعب النصر من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، أكد على أن مادو لم يتفق حتى الآن مع نادي النصر على تجديد التعاقد، ليقترب من الرحيل نهائيًا عن العالمي.

منافسة ثلاثية على ضم عبد الرحمن غريب

كشفت تقارير صحفية، عن وجود منافسة ثلاثية، للتعاقد مع عبد الرحمن غريب، لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كل من النصر، والريان القطري، والجزيرة الإماراتي، يتنافسوا على التعاقد مع غريب، خلال فترة الانتقالات الحالية.

الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدافع الفيصلي

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة الاتحاد في التعاقد مع حسين قاسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن الاتحاد قدم عرض رسمي للتوقيع مع قاسم، في ظل وجود عرضين بالفعل من الفتح والطائي، للحصول على خدماته لمدة 3 سنوات قادمة.

الوحدة يرفض عرض النصر للتعاقد مع أنسيلمو

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رفض الوحد عرضًا من نادي النصر لضم أنسيلمو بشكل نهائي.

النصر حصل على خدمات أنسيلمو من نادي الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي 2021-2022.

بوتافوجو يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم بيريرا

واصل الصحفي "رودي جاليتي" التأكيد على اقتراب صفقة ماتيوس بيريرا من صفوف الهلال إلى بوتافوجو ببلاده البرازيل.

وأبدى بيريرا، في أكثر من وقت رغبته في الرحيل عن صفوف الموج الأزرق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.