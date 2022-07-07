أخبار الدوري السعودي: كشف حقيقة تصريحات ميشايل .. والنصر يبدأ التدعيمات

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 7 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 7 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 7 يوليو 2022:

كشف مارسيلو تفاريس، لاعب نادي الهلال السابق والوسيط في صفقة انتقال ميشايل ديلجادو إلى صفوف الزعيم، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية عن رغبة اللاعب في العودة إلى البرازيل.

تفاريس هاجم الإعلام البرازيلي، حيث أكد على أنه أوقع اللاعب في الفخ وخدع الناس، وهو الأمر الذي تسبب في الإيقاع بينه وبين الجماهير خلال الفترة الماضية، بشأن رغبته في العودة إلى فلامنجو.

مارسيلو قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "الصحفي سأل ميشايل عندما تعود إلى البرازيل مجددًا، ستلعب في أي فريق؟ رد ميشايل بعفوية قائلًا في يوم ما سأعود للعب مع فلامنجو".

وتابع: "ذهب الصحفيين بعدها وقالوا أن ميشايل يريد العودة إلى فلامنجو، وظنت الجماهير أنه يريد العودة الآن، هذه كل الحكاية". (طالع التفاصيل)

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد تراجعت عن فكرة ضم الحارس المصري محمد أبو جبل؛ لاعب نادي الزمالك، ووجدت نفسها في ورطة بعد أن تم التعاقد معه.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن نادي النصر يبحث عن حل ودي مع أبو جبل، من أجل توقيع مخالصة مالية معه، وذلك بعد أن تم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، في صفقة لم يتم الإعلان عنها.

وأضافت الصحيفة أن محمد أبو جبل حصل بالفعل على مقدم العقد، والذي يصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، حيث قد يتم عمل مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي حصل عليه.

وتبحث إدارة النصر أيضًا عن تسويق عقد أبو جبل بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الاتحاد رسميًا عن تعاقده مع زكريا هوساوي لمدة موسم واحدًا قادمًا من نادي أحد.

وانضم هوساوي إلى "العميد" على سبيل الإعارة خلال موسم 2022-23 مع أفضلية الشراء في الصيف المقبل.

وقدم زكريا هوساوي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، نفسه بصورة أكثر من رائعة مع فريق أحد خلال الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى السعودي.

أكد الإعلامي التركي أكرم كونور أن نادي نيس الفرنسي، أجرى مفاوضات مع وكيل أعمال الإيطالي أندريا بيلوتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كونور شدد على أن هناك 8 أندية من بينها الهلال تتفاوض مع المهاجم الإيطالي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا.

يأتي ذلك بعد انتشار بعض الأخبار التي تفيد بأن اللاعب اقترب أيضًا من الانضمام إلى موناكو الفرنسي، ولكن يبدو أن بيلوتي لديه عروض كثيرة سيختار الأنسب منها. (طالع التفاصيل)

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن توقيع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على عقود انضمامه لنادي الاتحاد، مقابل 2 مليون دولار.

شوبير قال عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "ينتشر خلال الفترة الحالية بعض الأخبار التي تؤكد على أن طارق حامد انتقل إلى الاتحاد السعودي مقابل 2 مليون دولار سنويًا، هذا الخبر أشك فيه جملة وتفصيلًا وأستطيع أن أنفيه".

وتابع: "قد يكون طارق حامد انتقل بالفعل إلى الاتحاد، ولكن ليس مقابل 2 مليون دولار، والحديث عن هذا المقابل المادي غير صحيح".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "ما أعلمه أن طارق حامد يؤمن مستقبله بشكل كبير جدًا، ولكن لا أعلم إلى أين سينتقل". (طالع التفاصيل)

أعلن نادي النصر رسميًا عن تعاقده مع الظهير الأيسر جيسلان كونان قادمًا من نادي ريمس الفرنسي.

وانتقال ظهير ساحل العاج إلى النصر في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

ونشر النصر رسالة ترحيب باللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونشر عدة صور له مع مسلي آل معمر رئيس "العالمي".