أخبار الدوري السعودي اليوم: حقيقة مفاوضات الهلال سايس وتقارب التعاون والشهري

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021:

الشهري على أعتاب التعاون

رحل يحيى الشهري من نادي النصر مع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد انتهاء عقده من العالمي الذي قضى فيه حوالي 7 سنوات.

بعد الرحيل من فارس نجد، أصبح الشهري مطلب للعديد من الفرق السعودية، ويبدو أنه الآن على أعتاب الانضمام للتعاون، بحسب ما أشارت بعض التقارير الصادرة صباح اليوم.

أمين يونس يقترب من الشباب

يبدو أن النجم الألماني أمين يونس أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021، فبحسب الصحفي في سكاي سبورت ماكس بيليفيلد، فإن نادي فرانكفورت وافق على العرض المقدم له من الليث.

وكتب ماكس على تويتر: "وافق فرانكفورت على العرض المقدم من نادي الشباب للتعاقد مع أمين يونس مقابل 4 ملايين يورو".

Breakthrough in the negotiations between @Eintracht and Al Shabbab for a transfer of Amin Younes! Frankfurt have accepted a 4m€ bid. Last details to be discussed in the next days. @Sky_Marc pic.twitter.com/H8sIIp8EgR If all goes well Younes will travel soon for medical and signature #TransferUpdate — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) August 16, 2021

واستطرد: "ستكون هناك تفاصيل لمناقشتها في الأيام المقبلة، وسيصل اللاعب قريبًا للسعودية للخضوع للكشف الطبي والتوقيع".

الصويلحي يوضح حقيقة مفاوضات الهلال مع سايس

تحدث الإعلامي السعودي حمد الصويلحي عبر حسابه على تويتر عن حقيقة مفاوضات الهلال من أجل ضم رومان سايس من وولفرهامبتون في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ونفى الصويلحي أن تكون لدى الزعيم أي رغبة في ضم نجم الذئاب، وأكد أنه لا توجد مفاوضات بين بطل الدوري السعودي وأي من ممثلي اللاعب أو النادي.

مهاجم النصر مطلوب في ضمك

أشارت تقارير صحفية اليوم عن تحرك ضمك من أجل ضم مهاجم نادي النصر صالح آل عباس في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب الأخبار، فإن نادي ضمك تقدم بالفعل بعرضٍ من أجل ضم اللاعب، وهو في انتظار رد العالمي.

مهاجم سوبر يوقف مفاوضات الاتحاد ونياكاتي

بحسب صحيفة المدينة السعودية، فإن إدارة الاتحاد أوقفت المفاوضات مع مهاجم الوحدة يوسف نياكاتي مؤقتًا في الوقت الحالي، وذلك للدخول في مفاوضاتمن أجل ضم مهاجم سوبر.

لم تُفصح الجريدة السعودية عن اسم اللاعب الذي يفاوضه العميد، لكنها أكدت أن نياكاتي أصبح خيارًا ثانيًا في حالة فشل التعاقد مع المهاجم السوبر المجهول حتى الآن.