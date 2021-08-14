أخبار الدوري السعودي: أزمات كبيرة في الاتحاد وأخبار جيدة للأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 14 أغسطس 2021:

الاتحاد يصل لحل نهائي مع بريجوفيتش

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في التوصل لحل نهائي مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم العميد، بعد تعثر مفاوضات رحيله عن النمور.

الاتحاد يرغب في التخلص من بريجوفيتش، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني للفريق بما يقدمه اللاعب، الذي لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد استطاعت التوصل لاتفاق نهائي مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق، يقضي بفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

ووافقت إدارة الاتحاد واللاعب على جدولة ما تبقى من مستحقات لصالح الصربي بريجوفيتش، سواء السابقة أو القادمة، لتنتهي أزمة رحيله عن صفوف العميد.

الكشف عن حقيقة عودة كورونادو إلى الدوري الإماراتي

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول إمكانية عودة النجم البرازيلي إيجور كورونادو إلى دوري الخليج العربي الإماراتي مرة أخرى، في ظل عدم قدرة ناديه الاتحاد على قيده في قائمته للموسم الجديد حتى الآن.

وكشفت دايزي براندينيو، وكيلة أعمال كورونادو، عن حقيقة عودة اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإماراتي على سبيل الإعارة، بسبب تعطل تسجيله مع الاتحاد حتى الآن.

#إيغور_كورنادو .. هل يعود لدورينا؟

وما هي أسباب عدم مشاركته في مباراة فريق #الاتحاد الأولى في #الدوري_السعودي ؟

تعرف على الإجابة من وكيلة أعمال اللاعب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج #FAN_ZONE pic.twitter.com/0pHsAutp4W — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 14, 2021

براندينيو أكدت خلال تصريحات عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية، على أن ما تردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وأن اللاعب البرازيلي غير صحيح إطلاقًا نبأ عودته إلى الدوري الإماراتي على سبيل الإعارة.

"طرد فهد المولد مطلب" .. هاشتاج يُشعل صراعًا على تويتر

ظهر هاشتاج خاص بفهد المولد نجم الاتحاد على تويتر بعد ظهر اليوم وانتشر سريعًا حتى أصبح "تريند" على المنصة الزرقاء، وقد أشعل صراعًا بين المغردين من جمهوري العميد والنصر.

المولد ارتبط كثيرًا خلال الأشهر الماضية بالانتقال لنادي النصر، خاصة مع عدم تجديد عقده مع الاتحاد والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك في ظل الحديث عن عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي منذ سنوات.

الهاشتاج الذي ظهر على تويتر كان بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، وقد اختلف جمهوري الاتحاد والنصر حول مصدره والمغردين ضمنه الذين يُساعدون على انتشاره.

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خاص | أزمة كبرى في الاتحاد، وموقف رائع من اللاعبين

كشفت مصادر جول النسخة العربية الخاصة أن الاتحاد يعيش حاليًا أزمة كبيرة على صعيد تسديد رواتب اللاعبين والموظفين، مشيرة في نفس الوقت لالتزام الجميع بعمله رغم عدم حصولهم على رواتبهم في موقف رائع من جانبهم.

مصادرنا أوضحت أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر، والبعض الآخر منذ 7 أشهر، فيما هناك بعض الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 11 شهرًا.

ولم يتوقف الأمر عند الرواتب، بل امتد إلى مكافآت الفوز بالمباريات المهمة، حيث حصل بعض اللاعبون على تلك المكافآت والبعض الآخر لا.

الإيجابي في تلك الأزمة حسبما أبلغتنا مصادرنا هو التزام اللاعبين والموظفين بعملهم يوميًا دون أي تقصير، إذ رغم صعوبة الموقف وحاجة أولئك لرواتبهم إلا أنهم لا يدخرون جهدًا في خدمة الاتحاد.

وليد الفراج يزف خبرًا رائعًا لجماهير الأهلي

زف الإعلامي البارز وليد الفراج خبرًا رائعًا لجماهير النادي الأهلي السعودي يتعلق بجهود الإدارة بقيادة ماجد النفيعي للحصول على شهادة الكفاءة المالية لتتمكن من قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية.

الفراج وخلال برنامجه "أكشن مع وليد" أكد أن النادي الأهلي سيحصل على شهادة الكفاءة المالية خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن الأكيد أن الفريق سيدخل مباراة الحزم القادمة بكامل نجومه الجدد.