أخبار الدوري السعودي اليوم: 3 عروض للسومة .. وعرض مجهول لمهاجم برشلونة

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 31 يوليو 2022:

يتأرجح مستقبل السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي بين عدد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبته في الخروج من "قلعة الكؤوس" خلال منافسات موسم 2022-23.

صحيفة "استاد الدوحة" القطرية أكدت أن السومة في طريقه للانتقال إلى صفوف العربي القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

لكن صحيفة "اليوم" السعودية كشفت أن نادي الوحدة هو الأقرب حاليًا للتعاقد مع السومة، حيث لعبت رغبته في الاستمرار بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دورًا في اقتراب انتقاله إلى الوحدة.

على جانب آخر، فإن موقع "كووورة" السعودي، تحدث عن وجود رغبة من نادي المصري البورسعيدي في ضم المهاجم السوري الدولي لمدة موسم واحد أيضًأ على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

موقع "كووورة" السعودي أكد أن البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر، بدأ في تنفيذ برنامج تدريبي خاص، وضعه له الفرنسي رودي جارسيا مدرب "العالمي" بعد تغيبه عن الأسبوع الأول من تحضيرات "العالمي".

جارسيا ألزم تاليسكا بالخضوع لبرنامج تأهيلي ولياقي، بدأ صباح الأحد في تمام الساعة السابعة صباحًا ويمتد لثلاث ساعات.

وغاب تاليسكا عن بداية فترة التحضير الخاصة بالنصر، بعد أن قدم أعذارًا إلى الإدارة بوجود ظروف عائلية تمنعه من الالتحاق بالمعسكر.

وقررت إدارة النصر فرض عقوبة على تاليسكا، من أجل تعزيز الانضباط في الفريق خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

كشفت تقارير صحفية، عن نجاح نادي فنربخشه التركي، في التعاقد مع المقدوني أزجيان أليوسكي؛ الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغاب أليوسكي عن قائمة الأهلي المشاركة في المعسكر المقام في تركيا استعدادًا للموسم المقبل، تمهيدًا لإعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناءً على طلب من اللاعب الذي لا يريد اللعب في دوري يلو للدرجة الأولى.

وأكدت صحيفة "Aksam" التركية أن فنربخشه نجح في ضم أليوسكي بالفعل، ولكن هناك بعض الاختلافات في بعض الأمور الطفيفة في المفاوضات مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الفيحاء رسميًا عن نجاحه في الحصول على خدمات البرازيلي باولينيو لاعب خط وسط نادي الشباب، على سبيل الإعارة خلال منافسات موسم 2022-23.

ورحب نادي الفيحاء بفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بقدوم باولينيو إلى الفريق.

وخاض باولينيو 23 مباراة مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

حسب موقع "voetbalflitsen" الهولندي، فإن المغربي كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد السابق قرر اعتزال كرة القدم والاتجاه إلى العمل الإداري.

الأحمدي يغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب إصابة في القدم، أجبرته على فسخ عقده مع الاتحاد خلال منافسات موسم 2021-22.

وحسب التقرير، فإن الأحمدي دخل في محادثات مع نادي فينورد الهولندي لتولي منصب إداري في الفريق خلال الفترة المقبلة.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية شهدت الساعات الماضية تطورًا كبيرًا في مستقبل الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة، بعد وصول عرض ضخم من أحد أندية المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ولم تذكر الصحيفة الإسبانية في تقريرها إسم النادي الذي يستهدف التعاقد مع اللاعب الدنماركي الدولي.

ويخطط اللاعب لفسخ تعاقده مع برشلونة حيث يمتلك العديد من العروض، ويضع الأولوية للبقاء داخل إسبانيا، ويفضل اللاعب الانتقال إلى أحد أندية العاصمة الإسبانية مدريد، وعرض خدماته على رايو فاييكانو أو خيتافي.

وأشار التقرير إلى أن برايثوايت سيفكر في مستقبله بعد فسخ عقده مع البرسا، والذي سيكلف النادي خسائر كبيرة، بعد التعاقد معه من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو. (طالع التفاصيل)