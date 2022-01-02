أخبار الدوري السعودي اليوم: صراع إنجليزي على نجم الهلال .. وأزمة في تسجيل حمد الله

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 2 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 2 يناير 2022:

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن موسى ماريجا نجم نادي الهلال السعودي سيكون محور الصراع بين ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين.

ماريجا انضم إلى الهلال بعد خمس سنوات مع بورتو البرتغالي، وتألق بشكل كبير مع "الزعيم" وقاد الفريق إلى الظفر بلقب دوري أبطال آسيا.

ويسعى نيوكاسل وإيفرتون إلى تعزيز خطوطهم الهجومية في فترة الانتقالات الشتوية، ويعد ماريجا على قائمة تعاقدات الفريقين في يناير.

تلقى نادي الزمالك المصري عرضًا من نادي التعاون للحصول على خدمات مصطفى فتحي صانع ألعاب "القلعة البيضاء" في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت عدد من المصادر المصرية أن التعاون يرغب في استعادة مصطفى فتحي مرة أخرى في يناير، خاصة بعد أن تألق خلال فترة سابقة مع "السكري".

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحاول النادي المصري تجديد تعاقده في أسرع وقت ممكن.

كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الاتحاد تعتزم رفع أوراق المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقيد اللاعب في صفوف "العميد".

لكن الأزمة التي تواجه الاتحاد هي عدم حصوله حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية، والتي تعيق فريق مدينة جدة من تسجيل اللاعبين.

الاتحاد لا يوجد لديه مشكلة في تسجيل المهاجم المغربي خلال الانتقالات الشتوية، وكل ما عليه فعله هو إرفاق خطاب فسخ عقد اللاعب مع النصر، إضافة إلى أوراق العقد الجديد مع الاتحاد، وستسقطه اللجنة مباشرة من كشوفات النصر وتقيده لاعبًا اتحاديًا بحسب اللوائح.

وتتوقف مشاركة حمد الله أمام الفيحاء على إعارة أو انتقال أحد اللاعبين الأجانب السبعة، إضافة إلى استخراج شهادة الكفاءة.

أكدت "الرياضية" أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب نادي الاتفاق قدم تقريره الفني باحتياجات الفريق إلى الجهاز الإداري.

وكشفت الصحيفة أن فلادان طلب التعاقد مع ظهير أيسر، واعتبر أن ضم لاعب في هذا المركز يعد أولوية بالنسبة له.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدرب الصربي طلب تعزيز خط الوسط بلاعبين جيدين، بالنظر إلى كثرة الإصابات في هذا المركز بين لاعبي الاتفاق.

أكدت "الرياضية" أن إدارة نادي أبها قد دخلت في مفاوضات جادة مع التونسي سعد بقير صانع ألعاب الفريق من أجل تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وكشفت الصحيفة أن رغبة بقير هي البقاء مع أبها بسبب ارتياحه الشديد للتعامل من قبل إدارة النادي.

يذكر أن بقير، قائد أبها، انضم إلى النادي في صيف 2019 لمدة موسمين، ومدد عقده لمدة موسم واحد وينتهي ارتباطه مع الفريق في صيف 2022.

