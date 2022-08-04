أخبار الدوري السعودي اليوم: صدمة هلالية .. وصراع على رونالدو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

ناديان سعوديان يتنافسان على خدمات رونالدومع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 4 أغسطس 2022:

رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، الخميس، طلب التدابير الوقتية المقدم من نادي الهلال، لتعليق عقوبة المنع من التعاقدات الموقعة على "الزعيم" في قضية محمد كنو.

وبذلك، لن يتمكن الهلال من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، وخروجه تمامًا من السوق.

الهلال تقدم بطلب التدابير الوقتية لتعليق عقوبة المنع من التسجيل، والتي وقعت على النادي بسبب تجديد عقد محمد كنو على الرغم من توقيعه عقد انتقال إلى النصر، لكن تم رفض طلبه.

كشفت صحيفة "البلاد" السعودية عن مفاجأة مدوية، بعد أن أكدت أن نادي الوحدة يسعى إلى التعاقد مع السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي.

ويعد السومة أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة نادي الوحدة، خاصة مع هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، ورغبة النجم السوري في الاستمرار بالتنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

أكد موقع "كووورة" السعودي أن إدارة نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع مع الصيعري مهاجم نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير أكد أن الاتحاد قرر التوجه للتعاقد مع الصيعري بالتشاور مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، خاصة بعد إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة أربعة أشهر، بعد العقوبة الموقعة عليه من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وإذا ما تمكن الاتحاد من التعاقد مع الصيعري، فإنه سيكون بذلك ثاني صفقة محلية يبرمها "العميد" في فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم زكريا هوساوي على سبيل الإعارة من نادي أحد.

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن إدارة نادي الهلال قررت التحرك لتجديد عقود ثلاثة لاعبين، لضمان استمرارهم مع "الزعيم" لفترة أطول.

الصحفية أكدت أن إدارة الهلال قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع عبد الله المعيوف، وعلي البليهي، وأندريه كاريلو، لتجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار حسب الصحفية، بعد العطاء الكبير الذي قدمه الثلاثي مع الهلال خلال الفترة الماضية، وحاجة الفريق إلى خدماتهم.

يجذب المدافع التونسي ياسين مرياح أنظار عدد من الأندية في الدوري السعودي للمحترفين، خاصة بعد رحيله عن نادي العين الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط المدافع التونسي الدولي بالانتقال إلى الأهلي المصري، لتعويض رحيل المغربي بدر بانون إلى قطر القطري.

لكن محطة "ifm" الإذاعية التونسية أكدت أن مرياح تلقى عرضًا مميزًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هويته، وأن اللاعب لم يحسم موقفه بعد.

شبكة "CBS Sports" الأمريكية أكدت أن الاهتمام الملموس الوحيد من أجل ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يأتي من الدوري السعودي.

مصادر الشبكة كشفت أن هناك ناديين بالفعل في الدوري السعودي للمحترفين على استعداد لتقديم عروض مغرية للغاية للتعاقد مع رونالدو.

ولم تكشف الشبكة عن هوية الناديين بعد، لكن المنطق يؤكد أنهما من أكبر الأندية السعودية.

وحتى الآن، لم يقر أي من الطرفين بالهزيمة في سباق التعاقد مع قائد منتخب البرتغال، على الرغم من تأكيدات بأن اللاعب رفض هذه المقترحات بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)