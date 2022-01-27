أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يريد إيجالو .. وبلعمري يدفع الشرط الجزائي

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 27 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 27 يناير 2022:

وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قدم عرضًا إلى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يطلب فيه شراء عقد النيجيري أوديون إيجالو.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بهداف الدوري السعودي، بعد أن قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دفع الشباب للتمسك به.

الصحيفة أكدت على أن الشباب رفض العرض المقدم من الهلال، ليتجه مسؤولي الزعيم إلى خيارات أخرى، من أجل اختيار الأفضل بينها. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "الرياضية" أن خزينة نادي الشباب تنتظر الانتعاش عبر تلقي مبلغ مليون و200 ألف دولار، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد الجزائري جمال الدين بن عمري مدافع "الليوث" السابق.

وحسب الصحيفة، فإن اللاعب الذي رحل إلى نادي ليون الفرنسي دون موافقة الشباب، سيدفع أخيرًا قيمة الشرط الجزائي لناديه السابق.

مصادر موقع "جول Goal "، أكدت على أن أوتافيو قام بالتوقيع على عقد مبدئي مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي خلال الفترة الحالية.

وكل الأمور تسير حاليًأ نحو عودة أوتافيو مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي، من بوابة نادي أتلتيكو مينيرو، ولا يوجد نية للانتقال إلى الاتحاد السعودي.

المصادر أكدت على أن الأمور شبه محسومة، وأن اللاعب أوتافيو في طريقه للانتقال إلى أتلتيكو مينيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وانتقاله للاتحاد أصبح صعبًا للغاية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي التعاون بدأت في تسويق البوروندي سيدريك أميسي، لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت الصحيفة أن "سكري القصيم" يمتلك عروضًا للتعاقد مع أميسي من فريق أبها، ومن أندية خليجية لشراء المدة المتبقية من عقده.

وينتظر أن تحسم الإدارة بالاتفاق مع اللاعب وجهته المقبلة في القريب العاجل بإعارته أو بيع المدة المتبقية على ناديه الجديد.

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي السابق على تقديره الكبير للفترة التي قضاها في صفوف "الزعيم"، وأنه سيفتقد جماهيره بشكل كبير.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه مع برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج عبر قناة إم بي سي أكشن. (طالع لقراءة الحوار بالكامل)