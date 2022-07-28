أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يقترب من بيانيتش .. والشباب يتفق مع مدرب جديد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 28 يوليو 2022:

الإسباني روجر بروس بيريرا، الصحفي السابق في صحيفة "سبورت"، المقربة من برشلونة، كشف عن تفاصيل جديدة تخص انتقال البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة إلى النصر، وموقف النادي الكتالوني من الصفقة.

وكتب بيريرا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بيانيتش وافق على الانتقالات إلى النصر".

وأضاف: "النادي السعودي يريد التعاقد مع البوسني بعد طلب من المدرب رودي جارسيا". (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ستعلن جدول موسم 2022-23 خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يشهد الموسم خمسة توقفات.

الصحيفة أشارت إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي ستراعي في الجدول الجديد عدم إقامة مباريات الديربي والكلاسيكو في يوم واحد.

مع مراعاة أيضًا ألا تقام المباريات القوية في توقيت واحد، لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة كل المباريات القوية خلال الموسم. (طالع التفاصيل)

نجح نادي الخليج في الحصول على خدمات لاعب الوسط الجابوني أندريه بوكو، بعقد لمدة موسم واحد فقط.

انضمام بوكو إلى صفوف الخليج جاء في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ألتاي سبور التركي.

ويمثل بوكو منتخب الجابون منذ 2010، وشارك في 76 مباراة دولية، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف.

أنهى نادي النصر السعودي إجراءات بيع المدافع الأرجنتيني فونيس موري المحترف في صفوف "العالمي" إلى نادي كروز أزول المكسيكي.

موقع "كووورة" السعودي، كشف عن تفاصيل تعاقد كروز أزول مع فونيس موري، والمبلغ الذي حصل عليه النصر من الصفقة.

ومن المقرر أن يتقاضى النصر 1.2 مليون دولار أمريكي، مقابل التخلي عن الفترة المتبقية من عقد فونيس موري. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن إدارة الأهلي قد رفضت حتى الآن ثلاثة عروض للتخلي عن خدمات الحارس الدولي محمد الربيعي.

الصحيفة أكدت أن الأهلي متمسك باستمرار الربيعي مع "الراقي" خلال منافسات الموسم المقبل، من أجل المنافسة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

الصحيفة أشارت إلى أن الربيعي عقد اجتماعًا مع الجهاز الإداري للأهلي خلال معسكر الفريق في تركيا، وأبلغ الجهاز برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، حتى يتمكن من المشاركة، خاصة بعد تعاقد النادي مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو.

توصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع الإسباني فيسينتي مورينو ليتولى مهمة تدريب "الليوث" خلال الفترة المقبلة.

إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، تحركت للتعاقد مع مورينو بعدما ألغت الاتفاق مع المدرب الإسباني خافيير كاييخا قبل أن يبدأ مهمته التدريبية مع الفريق.

وعلى الرغم من عدم إعلان الشباب رسميًا عن التعاقد مع مورينو، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن إدارة "الليوث" اتفقت بشكل نهائي مع المدرب صاحب السبعة والأربعين عامًا لتدريب الفريق.

التقرير أكد أنه من المنتظر أن يصل مورينو إلى معسكر الشباب في مدينة ماربيا، من أجل توقيع العقود وبدء مهمته مع الفريق. (طالع التفاصيل)