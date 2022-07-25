أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يتخلص من موري .. وتفاصيل عقد طارق حامد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 25 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي كروز أزول المكسيكي تمكن من التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد الأرجنتيني فونيس موري مع "العالمي".

موري كان قد وافق على العرض الشخصي المقدم له من كروز أزول، قبل أن ينجح النادي المكسيكي في إتمام الأمور مع النصر.

النصر كان يرغب في التخلص من فونيس موري، خاصة وأن الأرجنتيني لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده مع الفريق، ولم يظهر بشكل جيد في الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

نجح نادي التعاون في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي جوميز بيريرا، الشهير بـ"نالدو".

موقع "كووورة" السعودي كشف أن نالدو وقع مع التعاون في صفقة انتقال حر لمدة موسم، بعد انتهاء عقده مع أنطاليا سبورت التركي.

المدافع البرازيلي المخضرم خاض عدة تجارب احترافية، أبرزها مع إسبانيول وخيتافي في إسبانيا، وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

نجح نادي الرائد في إتمام ثلاث صفقات أجنبية دفعة واحدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات موسم 2022-23.

وأعلن الرائد اليوم الإثنين عن تمكنه من ضم الكرواتي ديوكوفيتش، والبرازيلي بابلو سانتوس، والحارس الروماني سيلفيو لونج.

الرائد كشف عن التعاقد مع الثلاثي دفعة واحدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، دون الكشف عن مدة التعاقد أو التفاصيل المالية.

أعلن نادي الباطن رسميًا عن تعاقده مع عبد العزيز الجبرين، لاعب خط الوسط، قادمًا من نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

الباطن رحب بالوافد الجديد إلى صفوفه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو لأهدافه ومهاراته، بعنوان: "الجبرين بطناوي".

وكان الجبرين قد اعتذر في وقت سابق عن عدم الاستمرار مع الاتحاد، لحاجته إلى الاقتراب أكثر من عائلته خلال الفترة المقبلة.

انضم الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو إلى تدريبات نادي الشباب، بعد وصوله إلى معسكر "الليوث" في مدينة ماربيا الإسبانية.

الشباب أعلن مؤخرًا تعاقده مع سيونج جيو، لكن اللاعب لم يتمكن من الالتحاق بالفريق في معسكر إسبانيا.

وبعد أن تمكن الكوري الجنوبي أخيرًا من استكمال الإجراءات الخاصة بدخوله إلى إسبانيا، انضم إلى معسكر الشباب التحضيري للموسم الجديد.

أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم أمس الأحد تعاقده مع المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وقد وقع نجم الوسط على عقد يمتد لعامين مع العميد.

وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن قيمة عقد اللاعب خلال مدة تعاقده مع الاتحاد تبلغ 5 ملايين دولار، مما يعني تقاضيه 2.5 مليون دولار سنويًا. (طالع التفاصيل)