أخبار الدوري السعودي اليوم: التحقيق مع كنو .. والهلال يفاوض أوباميانج

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 24 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 24 يناير 2022:

أكدت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم استدعت محمد كنو، لاعب فريق الهلال الأسبوع الماضي، للاستماع إلى أقواله على خلفية توقيعه عقدَين مع ناديي النصر والهلال، وأخذ إفادته بهذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان متجاوبًا مع مع اللجنة في كل ما يخصُّ الملف، وذكرت أن اللجنة لم تطلب من أحد في ناديي الهلال والنصر الحضور إلى مقرها، واكتفت بإرسال إفادة كتابية للطرفين.

بعد فترة من الشد والجذب بين التعاون ونادي الزمالك المصري، نجح "السكري" في إتمام التعاقد مع مصطفى فتحي صانع ألعاب "القلعة البيضاء".

التعاون أكد أن التعاقد مع فتحي جاء لمدة موسمين ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

أكد موقع "ذا أتلتيك" تقديم الهلال لعرض رسمي للتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك رغم الحديث عن قُرب النادي السعودي التعاقد مع أنتوني موديست مهاجم كولن.

التقارير السعودية تتحدث عن رغبة بطل آسيا في دعم هجومه واستبدال مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميس بآخر خلال يناير الجاري واستعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي سينطلق في الثالث من فبراير القادم (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الاتفاق تفاضل بين البرازيلي دي سوزا والجزائري رايس مبولحي، من أجل مخالصة أحدهما وإسقاطه من الكشوفات، لتسجيل الألماني أمين يونس، الذي أعلن النادي التعاقد مع مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتفاق كانت في طريقها للاستغناء عن سوزا، وسط موافقة الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق، لكن المستويات التي قدمها اللاعب خلال المباريات الأخيرة جعلت المدرب يفاضل بينه وبين مبولحي، الحارس الذي دخل الستة أشهر الأخيرة من عقده، في ظل جاهزية عبد الله العويشير الحارس الاحتياطي.

وفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز بن حمد، خلال تصريحاته لـ"المنصة مع البكيري" فإنه هناك احتمالية لإتمام صفقة تبادلية بين النصر والأهلي، سيكون بطلها المقدوني إزجان إليوسكي؛ ظهير أيسر الراقي.

ابن حمد أوضح أن انتقال المقدوني للعالمي، سيكلف الأخير الاستغناء عن الثلاثي أيمن يحيى وعبد الله مادو والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف. (طالع لمزيد من التفاصيل)