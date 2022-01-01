أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي يقترب من إدواردو ولاعب النصر مطلوب في الخلود

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ومع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 1 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 1 يناير 2022:

الأهلي يقترب من التعاقد مع كارلوس إدواردو

لاعب النصر مطلوب في الخلود

التعاون يعطي الضوء الأخضر لرحيل عسيري

الأهلي يقرر التعاقد مع نجم الزمالك بدفع الشرط الجزائي

الشباب يرفض انضمام إيجالو إلى منتخب بلاده

الأهلي يقترب من التعاقد مع كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحفية، إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي الإماراتي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البلاد" فإن إدارة الراقي تريد تدعيم صفوف الفريق، في ظل تراجع النتائج التي يمر بها النادي بالوقت الحالي لتصحيح مساره، ووقع اختيارها على اللاعب البرازيلي المخضرم للمساهمة في إنقاذ موسم قلعة الكؤوس.

لاعب النصر مطلوب في الخلود

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الخلود، يريد التعاقد مع أحد لاعبي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الخلود تقدم بطلب رسمي للتعاقد مع خليل العبسي لاعب النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

التعاون يعطي الضوء الأخضر لرحيل عسيري

أفادت أنباء صحيفة، إلى أن إدارة التعاون قد أعطت الضوء الأخضر للاعب الفريق أحمد عسيري، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة التعاون لا تمانع في بيع المدة المتبقية في عقد لاعب الفريق.

الأهلي يقرر التعاقد مع نجم الزمالك بدفع الشرط الجزائي

بينت تقارير صحفية سعودية، عن نية إدارة الأهلي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البلاد"، فإن الشرط الجزائي الموجود في عقد زيزو يصل إلى 2.5 مليون دولار، تنوي إدارة الأهلي دفعهم للتعاقد مع اللاعب في أسرع وقت لتدعيم صفوف الفريق.

الشباب يرفض انضمام إيجالو إلى منتخب بلاده

كشف تقارير إعلامية، عن رفض نادي الشباب، انضمام لاعبه أوديون إيجالو إلى منتخب بلاده نيجيريا، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الشهر الحالي.

وبحسب التقرير الذي ذكره برنامج "أكشن مع وليد"، فإن الشباب يرفض انضمام اللاعب لمنتخب بلاده بسبب الطلب المتأخر من الاتحاد النيجيري قبل انطلاق البطولة بـ 8 أيام