أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي يدعم صفوفه .. وتفاصيل تعاقد النصر مع جوستافو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022:

أعلن نادي الأهلي تعاقده رسميًا اليوم الثلاثاء، مع صفقتين دفعة واحدة لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا لموسم 2022-2023 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى "دوري يلو".

الصفقة الأولى تتعلق بمركز حراسة مرمى، حيث نجح أخيرًا في تعويض رحيل لاعبه محمد العويس، بعد رحيله إلى الهلال في يناير الماضي.

"الراقي" أعلن رسميًا عن تعاقده مع البرازيلي رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن صاحب الـ32 عامًا وقع على عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

أما الصفقة الثانية، فكانت التعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي قادمًا من نادي الاتحاد المنستيري، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

أكدت صحيفة "عكاظ" أن نادي الاتحاد يدرس عددًا من الملفات بخصوص اللاعبين الأجانب، لاختيار أحدهم للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحيفة السعودية أكدت أن الاتحاد بالتنسيق مع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق، درس ملفات العديد من لاعبي خط الوسط، وأبرزهم المغربي أشرف بنشرقي، والبرتغالي جواو فيليبي.

ومع رحيل بنشرقي عن صفوف الزمالك المصري، وكونه أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده، فإنه أصبح على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب الاتحاد في التفاوض معهم وضمهم.

فيما وقع فيليبي مؤخرًا على عقد يبقيه مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة أربع مواسم أخرى، لكنه يظل أحد اللاعبين المطلوبين في الاتحاد.

أنهى نادي الشباب مسلسل البحث عن مدير فني جديد لقيادة "الليوث" خلال منافسات موسم 2022-23.

وأكملت إدارة نادي الشباب إجراءات التعاقد مع الإسباني خافيير كاييخا، ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

موقع "كووورة" السعودي كشف أن كاييخا وقع على عقد لتدريب الشباب لمدة موسمين، على أن يتقاضى 2.5 مليون يورو في الموسم.

يتجه نادي الباطن إلى تصعيد قضيته مع لاعبه فابيو أبرو لاعب الرأس الأخضر، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أبرو غاب عن تدريبات الباطن استعدادًا للموسم الجديد دون إذن مسبق، وذلك بعد أن وقع مع نادي خورفكان الإماراتي.

وبعد أن تجاهل اللاعب رسائل ناديه، غادر مع خورفكان إلى معسكره التحضيري في هولندا، فيما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال بطاقة اللاعب الدولية إلى نظيره الإماراتي، ليلجأ الأخير إلى "فيفا" لاستصدار بطاقة مؤقتة.

وشدد مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن على أن ناديه لن يتنازل عن حقه، خاصة وأن عقد فابيو أبرو ممتد لثلاثة مواسم مقبلة.

توصل نادي الخليج إلى اتفاق مع نظيره الفيصلي للحصول على خدمات الثنائي صالح آل عباس، والحارس طاهر الحجي، على سبيل الإعارة خلال منافسات موسم 2022-23.

ويسعى الخليج، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلى تعزيز صفوفه بأقوى شكل ممكن، من أجل المنافسة بقوة.

كشف مصدر في نادي النصر السعودي تفاصيل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو، ليضع حدًا للجدل المنتشر حول صياغة العقد وإن كان إعارة أم شراء من ناديه السابق فنربخشه أم تمت بانتقال حر.

العالمي أعلن في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد تعاقده مع جوستافو في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع عقدًا يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم ثانٍ.

ورغم ذلك الإعلان الواضح عن صيغة الصفقة إلا أن البعض أكد أن النصر دخل في مفاوضات مع النادي التركي لشراء اللاعب أو استعارته، موضحًا أن فنربخشه سيتحمل نصف قيمة راتبه السنوي المقدر بـ1.9 مليون يورو.

مصدر نصراوي نفى ذلك الأمر تمامًا لصحيفة الرياضية السعودية، وقد أكد عدم دخول النادي في أي مفاوضات مع فنربخشه بل أن التعاقد تم بعد فسخ اللاعب عقده مع ناديه. (طالع التفاصيل)