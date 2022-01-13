أخبار الدوري السعودي اليوم: الاتفاق يعطل قطار الهلال .. وتسجيل حمد الله

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 13 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 13 يناير 2022:

رفضت إدارة نادي الاتفاق، طلبًا من نظيرتها بالهلال، من أجل التعاقد مع محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الزعيم.

نادي الهلال ظهر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية كالقطار الذي لا يقف، بعد أن تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة، أولها سعود عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للاتحاد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الاتفاق تلقى اتصالًا من الهلال، يطلب فيه الموافقة على بيع المتبقي من عقد محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع لمزيد من التفاصيل).

حسب صحيفة "المدينة" يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى زيادة عدد المحترفين الأجانب لكل نادٍ من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب الصحيفة فإن الاتحاد السعودي يتجه إلى زيادة عدد المحترفين الأجانب ليصبح ثمانية لاعبين بدلًا من سبعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اتحاد كرة القدم عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

أعلن نادي أبها رسميًا عن تعاقده مع بلال العيفة مدافع منتخب تونس لتمثيل الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

ويخوض العيفة حاليًا منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب تونس، ومن المنتظر انضمامه إلى أبها بعد انتهاء مهمته مع "نسور قرطاج".

وودع النادى الأفريقى لاعبه السابق بلال العيفة، برسائل مؤثرة عبر بيان جاء فيه: "بعد مسيرة حافلة مع النادى الأفريقى من الشبان إلى الأكابر، بكل محطاتها، بكل أفراحها وأحزانها، وتعلن إدارة النادى توصلها إلى اتفاق مع أبها السعودى حول انتقال اللاعب بلال العيفة إلى صفوفه".

أعلن نادي الفيصلي رسميًا عن تعاقده مع الجناح البرازيلي روسيكلي بيريرا (روسي) للدفاع عن ألوانه بعقد يمتد لسنة ونصف.

ونشر الفيصلي تغريدة للإعلان عن ضم روسي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة فهد المدلج، تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب روسيكلي بيريرا (روسي) بعقد يمتد لسنة ونصف بعد اجتيازه الفحوصات الطبية".

أعلن نادي الاتحاد مصادقة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل عقد المغربي عبدالرزاق حمد الله ضمن صفوف الفريق الأول.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "تلقى النادي موافقة لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل عبدالرزاق حمدا لله المحترف المغربي بعد حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية".

وكانت إدارة الإتحاد قد أعلنت في وقت سابق عن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه الحق في تسجيل اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.