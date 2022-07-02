أخبار الدوري السعودي: الهلال يفاوض نجم إيطاليا والنصر يريد بيانيتش

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 2 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 2 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 2 يوليو 2022:

الهلال يدخل في مفاوضات مع نجم منتخب إيطاليا

النصر مهتم بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش

الاتحاد يدرس التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون السابق

رايس مبولحي يقترب من الخليج

الهلال يدخل في مفاوضات مع نجم منتخب إيطاليا

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الهلال، من حسم أولى صفقاته الصيفية، والتي ستكون بالتعاقد مع نجم منتخب إيطاليا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن الهلال دخل في مفاوضات مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الإيطالي، واتفق معه على كافة التفاصيل، ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

النصر مهتم بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش

أوضحت تقارير صحفية أن نادي النصر، يريد التعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو" فإن رودي جارسيا مدرب الفريق، طلب التعاقد مع اللاعب البوسني، خاصة أنه خارج حسابات الفريق الكتالوني، ولن تمانع إدارة برشلونة في بيعه.

الاتحاد يدرس التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون السابق

كشفت تقارير صحفية أن نونو سانتو، المدير الفني المرشح لتدريب الاتحاد، في الموسم المقبل، حدد أولى طلباته في فترة الانتقالات الصيفية لإدارة العميد.

وبحسب ما ذكره الإعلامي نواف العقيل، فإن المدرب البرتغالي، طلب التعاقد مع جواو موتينيو، لاعب وولفرهامبتون الذي انتهى عقده مع فريقه بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن.

رايس مبولحي يقترب من الخليج

أفادت تقارير صحفية أن رايس مبولحي، حارس مرمى الاتفاق، السابق الذي رحل عن صفوف فريقه، بنهاية عقده في شهر يونيو الماضي، يقترب من الاستمرار في الدوري السعودي.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن مبولحي يقترب من الانضمام إلى صفوف الخليج، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، وسيشارك به في الموسم المقبل.