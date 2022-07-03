أخبار الدوري السعودي: النصر يغري بيانيتش .. والتعاون في ورطة بسبب الزمالك

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 3 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 3 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 3 يوليو 2022:

خرجت خلال الأيام القليلة الماضية تقارير تفيد برغبة نادي النصر في التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني.

ويبدو أن النصر يحاول إغراء الدولي البوسني من أجل ارتداء قميص "العالمي" بداية من الموسم المقبل.

وأكد الصحفي التركي أكرم كونور أن النصر قد عرض على بيانيتش راتبًا سنويًا يتراوح بين سبعة إلى ثمانية ملايين دولار، في محاولة لإقناعه سريعًا بالموافقة على العرض.

وأوضح الصحفي التركي أن لاعب برشلونة قد يوافق على العرض بحثًا عن تحدٍ جديد في المنطقة العربية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أعلن نادي الخليج الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عن تعاقده مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، ليتولى تدريب الفريق خلال موسم 2022-23.

ولم يكشف نادي الخليج عن مدة العقد، حيث اكتفى بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وجاء في التغريدة: "رسميًا نادي الخليج يتعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل".

وسيكون الخليج ثالث تجربة بالنسبة إلى إيمانويل في السعودية، بعد أن سبق له تدريب ناديي التعاون والنصر.

خضع يزيد البكر لاعب نادي التعاون عملية جراحية في العاصمة القطرية، الدوحة، لعلاج الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

البكر تعرض للإصابة في منتصف يونيو الماضي، وذلك أثناء تدريبات فريقه خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ويعد البكر من الأوراق الأساسية في صفوف "السكري" حيث لعب 19 مباراة خلال منافسات الموسم الماضي من الدوري السعودي.

وتمنى نادي التعاون وكافة المنتسبين إليه الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعًا إلى الملاعب.

تسبب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، اللاعب السابق لنادي الاتحاد، في أزمة كبرى للعميد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، رفضت الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الاتحاد، ضد القرار الصادر من "فيفا"، لصالح بريجوفيتش.

وبعد رفض محكمة "كاس" استئناف الاتحاد، أصبح العميد ممنوعًا من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مستحقات اللاعب الصربي.

ويحتاج الاتحاد لدفع مبلغ مليون و800 ألف يورو قيمة مستحقات بريجوفيتش، لكي يسمح له الاتحاد الدولي "فيفا" بقيد لاعبين جدد بقائمته. (طالع لمزيد من التفاصيل)

انتقل سعود زيدان لاعب وسط نادي الحزم إلى صفوف نادي الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد نادي الحزم عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي رحيل لاعب الوسط المدافع إلى الفيحاء.

ومن جانبه، أعلن الفيحاء ضم لاعب الوسط سعود زيدان لمدة 3 مواسم، بعد منافسة قوية مع ناديي ضمك والخليج.

حسب موقع "كووورة" السعودي، فقد أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك إنذارًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للمطالبة بالحصول على المستحقات المتأخرة على نادي التعاون في صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى "السكري".

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن النادي السعودي لم يقم حتى الآن بسداد القسط الأخير من قيمة الصفقة، والذي يبلغ 400 ألف دولار.

وحسب التقرير، فقد قرر الزمالك مخاطبة الاتحاد السعودي بشكل رسمي تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية ضد التعاون.

وتتضمن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الأندية من القيد وإبرام الصفقات لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة لأي نادٍ آخر.