أخبار الدوري السعودي: النصر يستقر على رحيله لاعبه والاتحاد يريد نجم الفيحاء

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 8 يوليو 2022:

النصر يوافق على رحيل بيتي مارتينيز

رسميًا – رحيل العبيد من الهلال إلى الاتفاق

رودي جارسيا يطلب التعاقد مع عدنان يانوزاي

الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب الفيحاء

النصر يوافق على رحيل بيتي مارتينيز

كشفت تقارير صحفية عن موافقة نادي النصر، على رحيل لاعبه بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة العالمي ستجتمع مع وكيل اللاعب الأرجنتيني، في منتصف الأسبوع مع أجل الاتفاق على صيغة لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

رسميًا – رحيل العبيد من الهلال إلى الاتفاق

أعلن نادي الهلال، رحيل لاعبه عبد الرحمن العبيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف الاتفاق.

وبحسب البيان الذي نشره الموج الأزرق، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، فإن الظهير الأيسر للفريق عبد الرحمن العبيد، انضم إلى صفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

رودي جارسيا يطلب التعاقد مع عدنان يانوزاي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، في التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن جارسيا، طلب من إدارة فريقه التعاقد مع عدنان يانوزاي، لاعب ريال سوسييداد السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب الفيحاء

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد، مع أحمد بامسعود، لاعب الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة المدينة، فإن الاتحاد يريد حسم صفقة الظهير الأيسر، لنادي الفيحاء خلال الصيف الحالي، بعد المستوى الذي ظهر به في الموسم الماضي.