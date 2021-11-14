أخبار الأهلي اليوم | مواجهة الكويت وديًا، وموقف الزمالك من "قضية" النقاز

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

فيصل زيد: لا علاقة للأهلي باحتجاج الهلال على مشاركة النقاز

قال الناقد الرياضي فيصل زيد الذي شغل سابقًا منصب مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي أن لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبة بالحديث مع لجنة الاحتراف حول تسجيل التونسي حمدي النقاز في قائمة الأهلي المحلية.

وأوضح أن النادي الأهلي لا علاقة له باحتجاج الهلال على مشاركة النقاز، إذ كتب عبر تويتر "على اللجنة المختصة في موضوع النقاز التواصل مع لجنة الاحتراف إذا كان هناك أي استفسار عن أهلية مشاركته".



أضاف "الأهلي ليس طرفًا في الموضوع بما أنه تم تسجيل اللاعب في نظام TMS والذي يكفل حق الأهلي نظاميًا".

الأهلي يُواجه الكويت وديًا، ولجنة المسابقات تُوافق على طلبه

يخوض الأهلي مساء اليوم مباراة ودية أمام الكويت الكويتي ضمن استعداداته لاستئناف الدوري السعودي عقب انتهاء التوقف الدولي.

وقد وافقت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي على طلبه خوض اللقاء على استاد عبد الله الفيصل في جدة، وقد فضل المدرب بيسنيك هاسي إقامة اللقاء هناك نظرًا لتمتع أرضية الملعب بالجودة المطلوبة.

الأهلي سيلعب ضد أبها في الجولة القادمة من الدوري السعودي خارج ملعبه، ومن ثم سيستضيف النصر في قمة كبيرة على استاد عبد الله الفيصل.

الزمالك: النقاز لم يُقيد مع الزمالك

أكد الإعلامي المصري إبراهيم فايق نقلًا عن مصدر في نادي الزمالك أن التونسي حمدي النقاز لم يُقيد في قائمة الفريق أبدًا، نظرًا لمنع النادي من قيد اللاعبين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن البطاقة الدولية انتقلت من الترجي التونسي إلى الأهلي السعودي دون أن تمر على الزمالك لأن لا علاقة له باللاعب، مشددًا على أن الفريق الأبيض لا علاقة له بالخلاف الدائر حاليًا في السعودية.

متى تبدأ سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي؟

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