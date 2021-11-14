يواصل المقدوني إزجان إليوسكي؛ ظهير أيسر النادي الأهلي السعودي، والذي خطف الأنظار في الدوري السعودي رغم تراجع فريقه، تألقه على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

ماذا قدم إليوسكي مع الأهلي؟

صاحب الـ29 عامًا انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليدز الإنجليزي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-23.

وخلال هذه الفترة، خاض إزجان عشر مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بواقع 447 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

ورغم أن الراقي عانى في بداية الموسم الجاري، إذ يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ست، وخسر مباراتين، إلا أن هذه النتائج لا تعكس تألق اللاعب المقدوني المميز.

ونال إليوسكي إشادات الجميع على ما يقدمه مع الفريق الجداوي، حتى كان جديرًا بالانضمام لمنتخب بلاده في معسكره الحالي.

إليوسكي يقترب من العالمية:

اليوم الأحد، شارك إزجان في فوز منتخب بلاده أمام أيسلندا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

لاعب الراقي سجل هدف منتخب بلاده الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إليف إلماس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و86، فيما جاء هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

هذا الفوز قاد مقدونيا الشمالية للتأهل للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة الأخيرة برصيد 18 نقطة، متأخرة بفارق تسع نقاط عن ألمانيا صاحبة الصدارة، والتي حسمت تأهلها بالفعل لنهائيات المونديال.

هل تحقق مقدونيا المفاجأة؟

رفاق إليوسكي لم يسبق لهم أن تأهلوا لنهائيات كأس العالم من قبل، رغم مشاركتهم في التصفيات سبع مرات.

حتى الصعود للملحق فهو إنجاز لمقدونيا، فلم تتخطى التصفيات من قبل في أي نسخة وتخرج بنتائج سلبية في كل مرة.

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