أخبار الاتحاد اليوم | عودة سييرا، وتفاصيل إصابة البيشي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

سييرا يعود للدوري السعودي من جديد

عاد خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد للدوري السعودي من جديد بتعاقده مع نادي الطائي.

المدرب التشيلي درب الاتحاد فترتين، الأولى شهدت نجاحات جيدة وكانت خلال الفترة بين عامي 2016-2018، فيما الثانية لم تسر جيدًا وكانت عام 2019.

أخبار مطمئنة حول إصابة البيشي

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبد العزيز البيشي نجم الاتحاد أكدت عدم وجود شيء مقلق في مفصل قدمه.

الجناح السعودي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفتح الأخيرة، وقد أوضحت الرياضية أنه سيتواجد في العيادة لعدة أيام عقب العودة من الإجازة التي منحت للاعبين من التدريبات، على أن ينضم للمران الجماعي بعدها بأيام.

لجنة الانضباط تُعاقب الصحفي بالغرامة المالية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم أمس قراراتها بشأن أحداث الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وضمن تلك القرارات فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي على مدافع الاتحاد زياد الصحفي بسبب حصوله على بطاقة حمراء نتيجة تدخله العنيف ضد أحد لاعبي الفتح في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين.

الاتحاد يتفادى الكبار في مشواره لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

سًحبت اليوم قرعة كأس الملك في السعودية، وقد جاءت في صالح الاتحاد مقارنة بأندية الهلال والنصر والشباب والأهلي. التفاصيل هنا

خطوة كبيرة من الاتحاد لتفادي مصير "الرخصة الآسيوية" في الكفاءة المالية

نجاحات إدارة الاتحاد في ملف الديون والشكاوي تتواصل. التفاصيل هنا