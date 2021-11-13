أخبار الاتحاد اليوم | الشهري يخطف إعجاب كونترا، ومباراة ودية خليجية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الاتحاد يُواجه العين الإماراتي وديًا

أعلن نادي العين الإماراتي إقامة لقاء ودي أمام الاتحاد السعودي في التوقف الدولي القادم.

وأوضح عبد الله علي مشرف كرة القدم في العين أن اللقاء سيُقام في السادس من ديسمبر المقبل.

يُذكر أن الاتحاد يلعب اليوم مباراة ودية أمام ضمك، وقد منع النادي حضور الإعلام والجمهور اللقاء.

الاتحاد يتحرك جديًا لتفادي أي مشاكل في الكفاءة المالية

أفادت عدة مصادر صحفية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تتحرك جديًا حاليًا وفي كل الاتجاهات لإزالة كل العقبات التي قد تعرقل حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية مما قد يمنعه من قيد اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الاتحاد فشل في الحصول على الرخصة الآسيوية ولكن الإدارة عازمة على تفادي نفس المصير فيما يخص شهادة الكفاءة المالية، وتعمل حاليًا على تسديد المستحقات الصغيرة المطلوبة وسداد جزء من تلك الكبيرة مع جدولة المتبقي منها.

الشهري يخطف إعجاب كونترا

استدعى كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد عددًا من لاعبي فريق الشباب للانخراط في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول نظرًا لغياب عديد العناصر لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.

وقد نجح لاعب الوسط المدافع عبد الإله الشهري في خطف إعجاب المدرب الروماني، وقد قرر الأخير منحه فرصة اللعب خلال المباراة الودية أمام ضمك اليوم السبت تمهيدًا للاستعانة به في المباريات الرسمية.

أخبار رائعة حول مستقبل رومارينيو مع الاتحاد.

علاقة جماهير الاتحاد بالنجم فهد المولد في أسوأ حالاتها، خاصة في ظل مستواه المتواضع مع النادي والجيد جدًا مع المنتخب السعودي.