أخبار الاتحاد اليوم | استبعاد سعود عبد الحميد، وقيمة عقد رومارينيو الجديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

استبعاد سعود عبد الحميد من مواجهة الطائي

يستعد الاتحاد لمواجهة الطائي في جدة مساء اليوم ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي، وقد اتخذت الإدارة قرارًا مفاجئًا باستبعاد الظهير الأيمن سعود عبد الحميد من اللقاء.

النادي لم يُعلن رسميًا استبعاد اللاعب أو أسبابه، لكن المصادر المتابعة أكدت أنه تدرب منفردًا صباح اليوم بعد قرار الإدارة إخراجه من قائمة اللقاء لعدم تجديده عقده كما كان متفقًا عليه يوم أمس الجمعة.

الكشف عن تفاصيل عقد رومارينيو الجديد

أعلن الاتحاد يوم أمس تجديد عقد مهاجمه البرازيلي رومارينيو حتى صيف 2024، والذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يمنحه قدرة التوقيع لأي نادٍ في يناير القادم.

وأفادت مصادر صحفية أن صاحب الـ31 عامًا سيتقاضى حسب العقد الجديد 3-4 ملايين سنويًا، وهو المبلغ الذي لا يختلف عن راتب اللاعب في عقده القديم الذي وقعه عام 2019 وكانت مدته عامين كذلك.

52 ألف مشجع للاتحاد أمام الطائي

بيعت ما يقرب من 52 ألف تذكرة من تذاكر حضور مباراة الاتحاد والطائي على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

جمهور العميد من الأكثر حضورًا في الملاعب هذا الموسم في الدوري السعودي، خاصة بعد عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري السعودي، ويأمل العشاق في تصدر الفريق جدول الترتيب حال الفوز اليوم.

انتهى أمل المنافسين في خطف المهاجم المتألق من قلعة العميد.

المدافع المصري استدعي لتمثيل بلاده بعد تلاشي السبب الذي منع الاتحاد الموافقة على ذلك في بداية الأمر.