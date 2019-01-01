أحمد موسى يتخلف عن تدريبات النصر

ما هي تطورات أزمة موسى مع النصر؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تخلف أحمد موسى، لاعب النصر، عن تدريبات الفريق الجماعية مساء أمس، الأربعاء، والتي شملت 14 لاعبًا.

موسى حصل على فترة عطلة لمدة 4 أيام ولكنّه لم يعد بعدها إلى النادي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أنّ إدارة النصر لا تعرف السبب وراء تأخر عودة موسى حتى الآن وسوف يتم متابعة الموقف مع اللاعب.

وأوضحت أنّه لم يتم اتخاذ قرار بشأن معاقبة اللاعب على التأخير ولكنّه بانتظار عودة موسى ودراسة أسباب التأخير.

وعانى موسى من إصابة أمام الفتح في أغسطس الماضي ولذلك لم يلعب مع منتخب نيجيريا.