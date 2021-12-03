"أحمد حجازي مدافع بطيء وضعيف فنيًا"

انتقد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، أحمد حجازي مدافع فريق نادي الاتحاد ومنتخب مصر، حيث أكد على أنه لاعب ضعيف فنيًا ولا يقدم المستوى المعهود منه.

حجازي يشارك مع منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر حتى يوم 18 ديسمبر الحالي، حيث شارك مع الفراعنة في مباراة لبنان الأخيرة.

عبد العال قال خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن" الفضائية: "أحمد حجازي لا يستحق أن يلعب مع منتخب مصر، لأنه بطيء الحركة وضعيف فنيًا جدًا، ولا يستطيع بناء الهجمات وإخراج الكرة بشكل جيد من الخلف للأمام".

لاعب الأهلي والزمالك السابق تابع: "حجازي كان لاعبًا رائعًا، ولكن هناك لاعبين أفضل منه، أبرزهم أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم الوافد الجديد لصفوف المنتخب المصري".

واستطرد قائلًا: "عندما تبدأ الكرة من الخلف بشكل سليم، تستطيع بناء الهجمات وتسجيل الأهداف، إذا تابعت أحمد حجازي اليوم والمباريات الماضية، عندما يكون في حالته الطبيعية نشيد به، وإذا حدث العكس علينا أن نتحدث عن هذا الأمر".

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واختتم رضا عبد العال تصريحاته قائلًا: "لا يقدم حجازي حاليًا المستوى المعهود منه، ولا يقدم نفس الأداء الذي كان يقدمه قبل أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت العام الحالي".

رضا عبد العال يهاجم #أحمد_حجازي بعد أدائه مع المنتخب 💥 "لاعب بطيء وضعيف فنيًا وأيمن أشرف احسن منه"🔥🗣️#البريمو - #TeNTV pic.twitter.com/HoKAJyKRcW — TeN TV (@TeNTVEG) December 1, 2021

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره اللبناني بهدف دون رد، في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.