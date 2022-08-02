"احسموا موقفي واتركوني أرحل!".. رونالدو لا يريد دخول الموسم مع يونايتد

البرتغالي لا يريد خوض الموسم القادم مع يونايتد

يبدو البرتغالي كريستيانو رونالدو محبطًا إزاء مستقبله في قلعة أولد ترافورد، لاعب ريال مدريد الأسبق يأمل أن يتم حسم رحيله عن أولد ترافورد قبل فاتحة مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أمام برايتون.

يطمح النجم البرتغالي في الخروج من النادي بحثًا عن اللعب في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يفضلها رونالدو والتي حصل على لقبها في 5 مناسبات سابقة.

احسموا موقفي!

حينما وصل إلى مقر تدريبات النادي بسيارته "رولز رويس" تم تصوير البرتغالي ثم خاضم مباراة رايو فاييكانو الودية التي لم يبل فيها البلاء الحسن.

لقد لعب في 45 دقيقة فقط لم يستطع فيها التسجيل، والصورة التي تم تصويرها في التدريبات وهو يبتسم برفقة زملائه يبدو أنها كانت تواري خلفها إحباطًا كبيرًا من ملف مستقبله في يونايتد.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو يريد أن ينضم إلى نادٍ جديد قبل يوم الأحد المقبل، موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون.

ملف شائك

ولكن الوقت ينفد منه، والأهم أنه لم يعد العدة كما هو معتاد دائمًا عبر التدريبات، إذ لم ينتظم في الموسم التحضيري الذي خاضه مانشستر يونايتد.

رونالدو كان مرتبطًا بالعديد من النوادي، منها أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ ونابولي، لكن أيًا منها لم يحسم ضمه من يونايتد، ويبدو مستقبل البرتغالي ملفًا شائكًا في ذهنه حاليًا.. فكيف ينتهي؟.