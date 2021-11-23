"احرصوا على ما ينفعكم" .. دعوة لمقاطعة مباراة الهلال وبوهانج

دعا الإعلامي الرياضي تركي الحربي، الجماهير لمقاطعة مباراة الهلال السعودي أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، كي لا يمنحونها ميزة أكبر.

الحربي معروف بانتمائه لنادي النصر، الذي أقصاه الأزرق من المنافسات من دور نصف النهائي، بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

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وحاليًا يلتقي الزعيم بالفريق الكوري الجنوبي، على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

كتيبة الهلال تقدمت بعد مرور 15 ثانية فقط من المباراة، بتسديدة صاروخية بأقدام ناصر الدوسري؛ الظهير الأيسر، من وسط الملعب.

وخلال الشوط الأول، كتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عدد المشاهدات !! هل تعلم انك بمشاهدتك لحدث ما عبر أي وسيلة نقل له مرئية او مسموعة تزيد عدد مشاهداته بما يعني تقنياً تمنحه ميزة كبرى يبحث عنها صانع أي محتوى وهو ارتفاع عدد المشاهدات فاحرص على ماينفعك، واضحة والا اشرح".

🔴 عدد المشاهدات !!



هل تعلم انك بمشاهدتك لحدث ما عبر أي وسيلة نقل له مرئية او مسموعة تزيد عدد مشاهداته بما يعني تقنياً تمنحه ميزة كبرى يبحث عنها صانع أي محتوى وهو ارتفاع عدد المشاهدات فاحرص على ماينفعك



🤔واضحة والا اشرح — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) November 23, 2021

يذكر أن الزعيم وصل لنهائي دوري أبطال آسيا من قبل سبع مرات، لكنه لم يحصد اللقب سوى ثلاث مرات من قبل.

كان آخر تتويج للأزرق في 2019، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا، ليحصد اللقب الأول له بالمسمى الحديث للبطولة.

أما بوهانج فقد وصل للنهائي ثلاث مرات، وفي كل مرة ينجح في اعتلاء منصة التتويج.

آخر تتويج للفريق الكوري كان على حساب اتحاد جدة، في عام 2009.