أحدهم جمع الزعيم مع عدوه الأبرز .. كم "هلال" يُوجد في الأندية العربية؟

يتحدث العرب جميعًا لغة واحدة مهما اختلفت اللهجات، ولذا من الطبيعي أن نجد العديد من التشابهات في الأسماء بين مختلف الدول العربية، وهذا الأمر ينطبق على كرة القدم والأندية العربية.

لذا نجد العديد من الأندية من مختلف الجنسيات العربية تحت مسمى الاتحاد مثلًا، وكذلك الشباب، لكن يبقى هناك اسمان هما الأبرز والأهم والأكثر تكرارًا بين العرب ... الأهلي والهلال.

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الأهلي المصري أسس عام 1907 وقد عُرف عنه دومًا أنه نادي الوطنية والكفاح، ولذا أطلقت العديد من الأندية العربية اسم الأهلي عليها تيمنًا بالعملاق القاهري، حتى وصل العدد إلى ما يقرب من 50 ناديًا.

وتُعد أندية الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي وأهلي بنغازي الليبي والأهلي البحريني والأهلي القطري وأهلي شندي السوداني وأهلي صنعاء اليمني وأهلي صيدا اللبناني والأهلي الأردني وأهلي الخليل الفلسطيني وأهلي غزة الفلسطيني وأهلي صفاقسي التونسي أبرز من يحمل اسم النادي العريق.

نادي الهلال السعودي أسس عام 1957 في الرياض وكانه أسمه أولًا الأولمبي ثم تغير بعد عام تقريبًا إلى الهلال، لكنه لم يمكن النادي الأول الذي يحمل هذا الاسم، إذ سبقه الهلال السوداني الذي أسس عام 1930 تحت اسم نادي الهلال للتربية.

والمثير أن اختيار الهلال اسمًا للنادي الوليد في السودان كان بالصدفة البحتة، إذ كان مؤسيي النادي مجتمعون مساءً يتحدثون حول اسم ناديهم الجديد، وقد نظر أحدهم للسماء ورأى الهلال مكتملًا فاقترح الاسم ونال إعجاب ورضا البقية.

انتشر اسم الهلال في الدول العربية في النصف الثاني من القرن الماضي، وبدأ يظهر في عدة دول عربية مثل اليمن وفلسطين، وآخر أندية "الهلال" ظهر في الإمارات باسم الهلال يونايتد والذي يمتلكه الأمير عبد الله بن مساعد وينشط في دوري الدرجة الثانية في البلاد.

وكما حال الأهلي في مصر، ينتشر اسم الهلال في السودان كثيرًا، وأبرز الأندية المسماة على اسمه "هلال الأبيض" الذي تأسس عام 1931 ومقره غرب السودان، وقد وصل العدد إلى 13 فريقًا تقريبًا.

وتُعد أندية الهلال الليبي، والذي أسس قبل نظيره السعودي، والهلال الساحلي اليمني وهلال القدس الفلسطيني وهلال غرداية الجزائري وهلال مساكن التونسي والهلال البحريني وهلال تراست المغربي والهلال المصري الذي أسسه حديثًا النجم أحمد حسام ميدو أبرز الأندية التي تحمل اسم الهلال في الوطن العربي.

الوصول للرقم الدقيق حول عدد الأندية التي تحمل اسم الهلال بدا صعبًا، خاصة مع تواجد العديد منها ممن ينشطون في الدوريات الدنيا في الدول العربية، لكن الأكيد أن هناك على الأقل 45 ناديًا يحملون هذا الاسم الذي يُشير إلى إحدى حالات القمر في اللغة العربية.

الأمر الأكثر غرابة في الأندية التي تحمل اسم الهلال أن أحدها استطاع جمع الهلال مع غريمه النصر في اسم واحد! إذ هناك ناديًا لبنانيًا ينشط في دوري الدرجة الرابعة اللبناني اسمه هلال النصر.

المؤكد أن جميع تلك الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي أو الهلال أو غيرهما من الأسماء العربية ستدعم الهلال السعودي يوم 23 نوفمبر الجاري في مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.