أحدهما رباط صليبي .. الإصابة تُنهي موسم نجمي الهلال

تلقت جماهير الهلال خبرًا صادمًا بإعلان النادي رسميًا انتهاء موسم نجمين جديدين من نجومه بسبب الإصابة، ليُضافا إلى الثلاثي صالح الشهري وأندريه كاريلو وعبد الإله المالكي، وذلك قبل مواجهة الاتحاد الحاسمة في صرعهما على لقب الدوري السعودي.

الهلال نجح في الفوز على ضمك يوم أمس ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي ليستغل سقوط الاتحاد بالتعادل مع الفتح 4-4 ويُقلص الفارق معه إلى 9 نقاط، ويمتلك الفريق فرصة تقليص الفارق مجددًا إلى 6 نقاط حال حقق الفوز على الاتفاق في المباراة المؤجلة التي ستقام الأربعاء القادم وقبل 4 أيام من مواجهة الطرفين المنتظر

من هما نجما الهلال الذان انتها موسمهما مع الفريق؟

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم الأحد انتهاء موسم لاعب وسطه جوستافو كويلار، وذلك بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الأخيرة معاناته من إصابة في عضلة الساق.

وأوضح النادي أن النجم الكولومبي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي تغريدة أخرى، كشف بطل آسيا عن تعرض مدافعه متعب المفرج لقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها اللاعب ومن ثم ستُحدد مدة وطبيعة برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ما هي المباريات المتبقية للهلال في الموسم الجاري؟

الهلال يتبقى له 5 مباريات في الدوري السعودي، الأولى ستكون أمام الاتفاق في الدمام الأربعاء المقبل، ومن ثم المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد مساء الأحد القادم في جدة، والتي سترسم بشكل كبير ملامح المنافسة على اللقب في الجولات الثلاثة الأخيرة.

الهلال سيلعب بعدها ضد أبها في الرياض ثم يخرج للإحساء لمواجهة الفتح ويختتم الموسم باستضافة الفيصلي في العاصمة السعودية.

الزعيم تنتظره كذلك مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء، والتي لم تُحدد بعد لكن تحدثت بعض التقارير عن إمكانية لعبها يوم 18 مايو الجاري.

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