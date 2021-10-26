احتيال وتزوير .. عمليات نصب على نجوم الدوري الإنجليزي بسبب لقاح كورونا

عمليات احتيال على لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب عدم رغبتهم في تلقي لقاح كورونا.

يتم استهداف لاعبي الدوري الإنجليزي من قبل محتالين، من أجل الحصول على شهادات تطعيم مزيفة ضد فيروس كورونا.

ورغم حملة التطعيم الواسعة في إنجلترا ضد فيروس كورونا، إلا أن تقارير كشفت أن عددًا كبيرًا من اللاعبين يرفضون فكرة تلقي اللقاحات.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن عددًا من اللاعبين قد أثاروا مخاوف الطواقم الطبية في أنديتهم بشأن عملية احتيال، يحصل فيها اللاعبين على شهادات تطعيم بمقابل قرابة 1200 يورو (1000 جنيه إسترليني).

وقيل للنجوم أن بإمكانهم الحصول على شهادتين للتطعيم يتم إرسالها إلى هواتفهم ليتم إظهارها عند الضرورة، مما يجنبهم الحصول فعليًا على اللقاح.

ومن غير المعروف ما إذا كان أي لاعب لم يتعرض للتطعيم بعد قد وافق على العرض، لكن مطلعين في عدد من الأندية أكدوا أن اللاعبين تواصلوا مع الأطباء لإبلاغهم بالوضع.

ورغم أن رابطة الدوري الإنجليزي ليست على علم بعملية الاحتيال، إلا أن أربعة أندية أكدت لصحيفة "ديلي ميل" وجودها.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي أن 68% من اللاعبين قد تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد فيروس كورونا، بينما تلقى 81% جرعة واحدة من اللقاح.

لكن من المفهوم أن المعدلات تتفاوت بشكل كبير بين الأندية، حيث أن عددًا من الأندية طعمت لاعبيها بشكل كامل، في حين أن عددًا آخر لم يقم بذلك.

ومع استمرار الشكوك حول عمليات التطعيم، يبدو أن المحتالين يتطلعون للاستفادة من الوضع بأفضل طريقة.

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